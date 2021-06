Realizan marcha por la paz en Reynosa, Tamaulipas

A una semana del asesinato de 15 personas a manos de grupos delincuenciales, organismos no gubernamentales, familiares de víctimas del 19 de junio así como colectivos de desaparecidos, participaron en la marcha por la paz que se llevó a cabo en Reynosa, Tamaulipas.

Familiares de Alfredo Recio Rosas, el taxista que fue asesinado ese 19 de junio cuando se dirigía a su casa, participaron en esta movilización en donde pidieron que se castigue a los culpables.

Para colectivos de desaparecidos las marchas son comunes, hoy una vez más levantan la voz y cargando las fotos de sus desaparecidos piden a las autoridades se frene la ola de delincuencia.

“Nos den alguna solución a todo esto que está pasando hasta ahorita ya van varias marchas como usted dice pero no hemos tenido alguna respuesta de las autoridades”, Mary Rojas, madre de desaparecido.

“Mi hijo tiene 5 años desaparecido yo desde que empezaron las marchas he estado, desgraciadamente nunca nos voltean a ver no he tenido respuesta”, María Ayala, madre de desaparecido.