Realizan jornada de búsqueda de personas desaparecidas en Cd. Juárez

Ante la poca respuesta de autoridades en Chihuahua para localizar a sus familiares desaparecidos, madres de mujeres y hombres ausentes recorrieron más de 50 kilómetros en el Valle de Juárez para pegar fotografías de sus hijos.

“Nosotros tenemos ya tiempo metidos en esto de andar buscando a nuestros desaparecidos y no nada más hombres, también mujeres. Ya estuvimos en Palomas, ahora andamos aquí, nos tocó andar aquí en el Valle y vamos a seguirlos buscando, hasta cuándo, no sabemos hasta cuando, pero sí queremos encontrarlos”, indicó Valentín Alanís Quintanilla, familiar de desaparecido.

Hilda decidió buscar a su hija porque dice que la investigación de la desaparición, en febrero del 2011, en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, está estancada en la Fiscalía.

“Lo que se tiene en la carpeta es lo que las mismas familias hemos investigado y lo que hemos declarado eso es lo que hay en la carpeta, no hay otra cosa más”, denunció Hilda Ávila López, madre de víctima.

Organizaciones civiles apoyan a los familiares de mujeres y hombres desaparecidos en la distribución de carteles con fotografías.

“Pues pedirle a cualquier ciudadano o ciudadana que escuche la voz y el clamor de estas madres, estos familiares que están en la búsqueda legítima de su familiar desaparecido, vemos que la respuesta no viene por parte de la autoridad”, señaló Silvia Méndez, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Según las organizaciones civiles, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se tiene reporte de unas 110 mujeres desaparecidas y al menos 200 hombres que no han sido localizados, desde el año 1995 a la fecha.

Protestan en Chihuahua por casos de mujeres desaparecidas

Nancy y Jessica, son dos menores de 16 años de edad, desaparecieron en el centro histórico de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde julio del año 2011. Desde entonces, no han sido localizadas.

“A siete años no es posible que yo no tenga una noticia de mi hija, siete años, cumplió el sábado, entonces sigue sin una línea de investigación, sigue sin ningún rumbo, no tiene esto ni pies ni cabeza, no hay hacia dónde dirigirme”, indicó Ana Cuellar, madre de Jessica Ivonne Padilla.

Luz Elena denunció que la desaparición de su hija Nancy sigue siendo todo un misterio y la Fiscalía de Mujeres no reporta avances desde hace siete años.

“Pues vengo aquí a manifestarme pues por eso, porque no hay resultados, porque ya son siete largos años y pues no sabemos nada de nuestras hijas y pues creo que aquí es nuestro derecho, exigir que trabajen, porque cambian y cambian de MP y agentes y avances no hay”, denunció Luz Elena Muñoz Ruiz, madre de Nancy Ivette Navarro.

Según el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, más de cien mujeres se encuentran en calidad de desaparecidas desde 1995 a la fecha.

“Son 104 mujeres desaparecidas aproximadamente, más los reportes de que cada mes se hacen de mujeres desaparecidas, 50, 60 reportes aproximadamente y hay diez Ministerios Públicos y 11 agentes de la Policía Ministerial avocados a hacer esas dos cosas, nunca van a poder cubrir”, señaló Adriana Linares, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C.

La Fiscalía de la Mujer asegura que hay avances en cientos de casos de reportes de mujeres desaparecidas, pero algunos son más complejos.

Han sido 265 personas localizadas, entre ellas algunas niñas”, destacó Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía de la Mujer.

Las madres de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, protestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer para exigir que se otorgue mayor presupuesto a esa dependencia, para tener más agentes y equipo para buscar a sus hijas.

Con información de Francisco Javier Carmona

