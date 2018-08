Realizan funeral de niño asesinado a golpes en Chihuahua

Este miércoles se realizaron los funerales del niño David Rafael Santillán Vargas, de seis años de edad, asesinado a golpes en Ciudad Juárez, Chihuahua, y cuyo cuerpo fue localizado el lunes en un terreno baldío al sur de la ciudad.

Rafael desapareció en el fraccionamiento Praderas del Pacífico el 8 de agosto, cuando su abuela lo mandó a una tienda cercana y una semana después, fue encontrado muerto dentro de una bolsa de plástico que fue arrojada en la colonia Villa Colonial, muy cerca de donde vivía.

El cuerpo de David Rafael fue llevado de la agencia funeraria hasta la iglesia católica de San Judas Tadeo, en Infonavit San Lorenzo, donde se realizó una misa en su honor, después el cortejo se dirigió hasta un panteón privado.

En medio de la tragedia, el pasado martes, la abuela del menor Victoria Carrillo y su hermanito Luis Emiliano, resultaron heridos en un accidente vial cuando se dirigían al funeral, pero son reportados fuera de peligro.

En tanto, la Fiscalía de Justicia de Chihuahua continúa con las indagatorias para esclarecer la muerte del menor.

El fiscal rechazó una alerta generalizada por la desaparición y muerte de niños en Chihuahua.

No veía yo como un tema de crisis en el tema de los menores, si tenemos eventos que han ocurrido especialmente en Ciudad Juárez y tenemos que atenderlos oportunamente, pero no hay una alerta generalizada como tal en ese tema, no lo hay”, aseguró César Augusto Peniche, fiscal general del estado de Chihuahua.