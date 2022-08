Realizan foro electoral en Cámara de Diputados sobre crimen y seguridad en elecciones

Al participar en el décimo segundo foro para la reforma electoral, funcionarios y especialistas en la materia se pronunciaron por una mayor coordinación entre las instituciones, una fiscalización más pronta y efectiva, y por no aumentar el financiamiento privado a los partidos políticos, como mecanismos para prevenir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

“No podemos hablar de seguridad en elecciones si no tenemos consecuencias cuando no la hay, no podemos hablar de una fiscalización y de evitar que recursos del crimen organizado o recursos ilícitos estén en las campañas electorales y violenten la equidad en las contiendas electorales si al final de cuentas las sanciones pasan solamente por multas pecuniarias”, dijo Carla Humphrey, consejera electoral INE.