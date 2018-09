Realizan foro de educación propuesto por AMLO, en Puebla

En la Arena de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se realizó el Tercer Foro de Consulta Estatal Participativa “Por un Acuerdo Nacional sobre Educación”, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Tuvo una asistencia de tres mil 500 personas y 946 ponentes registrados.

Autoridades locales y de transición, escucharon durante más de tres horas a docentes, padres de familia, alumnos representantes sindicales y especialistas en el tema educativo.

“Me gusta seguir estudiando para ser veterinaria que tengamos una oportunidad de ir a cualquier escuela y que se acuerden de todas los niños y niñas que como yo no tenemos recursos”, indicó Fernanda Márquez, alumna de primaria comunitaria.

“Los maestros queremos dedicar nuestro tiempo a educar, a mejorar nuestros desempeños, no a defendernos de la autoridad, a preparar a nuestros alumnos, no para una prueba, a entregarnos a nuestra vocación no a defender el empleo”, afirmó Jorge Alfaro Rivera, representante del SNTE.

“Yo soy maestro normalista, tengo 63 años como maestro; si queremos una cuarta transformación esto no se puede hacer sin la educación”, dijo Luis Benavides, maestro normalista.

El gobernador de Puebla, Antonio Gali, reconoció los avances que ha tenido la educación en México, pero habló de los desafíos.

“Cierto es que las necesidades demandadas por la sociedad mexicana expresan impaciencia, algunas, otras, desaliento, pero, sobre todo, la mayoría, esperanza. Una realidad que no puede soslayarse y que exige el diseño de políticas públicas y programas realistas y eficaces, proyectos que abonen en la construcción de consensos para recursar el desarrollo de este gran país”, apuntó el gobernador Antonio Gali.

Al hacer uso de la palabra, Esteban Moctezuma fue interrumpido por un grupo de maestros que protestó lanzando consignas.

El moderador recordó que no se trata de un evento de carácter político.

Finalmente, en su intervención, habló de cómo se hará la descentralización de la Secretaría de Educación a Puebla.

“Lo haremos con toda responsabilidad, gradualidad, después de hacer un estudio profundo de qué le conviene, no solo a la Secretaría de Educación Pública, sino fundamentalmente qué le conviene a Puebla; por eso es que he dicho que desde los primeros días de diciembre de este año me verán por aquí en Puebla”, expuso Estaban Moctezuma, próximo secretario de Educación.

El próximo Foro de Educación se realizará en Nuevo León, el martes 4 de septiembre.

Con información de Farah Reachi.

LLH