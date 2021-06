Realizan exitosa cirugía fetal y salvan la vida de gemelas

Pequeñas gemelas son un testimonio viviente de una cirugía fetal exitosa, pues cuando estaban en el vientre de su madre les operaron para separar los conductos sanguíneos.

En un video se observa cómo cortan y cauterizan con láser los tejidos que unen a las bebés dentro del útero de la madre a través de una incisión milimétrica.

Las gemelas tenían 5 meses de gestación y su vida corría riesgo.

“Definitivamente sí no se hacía este tipo de intervención láser, pues los dos gemelos iban a terminar mal, ya sea la muerte de uno de los dos, el daño neurológico, la ruptura prematura de membranas etc”, Sandra Acevedo, Jefa de medicina maternofetal del Instituto Nacional de Perinatología.

Se trató de una cirugía exitosa.

“Estaba nerviosa porque no sabía yo exactamente cómo iba a ser todo eso, gracias a Dios todo estuvo perfecto, terminamos la cirugía y el doctor Quintero se acercó a mí y me dijo: Naty, tus 2 bebas están vivas y a mí se me escurrieron las lágrimas, le dije ¡gracias, doctor! Yo lloré, dije híjole mis dos bebés están bien”, Nataly Garcia, madre de gemelas.