Realizan ensayo previo a segundo ‘Lunes del Cerro’ de la Guelaguetza

Este sábado 30 de julio de 2022 se realizó el ensayo general de las delegaciones que participaran en el segundo “Lunes del Cerro”, es decir la segunda presentación de la Guelaguetza 2022.

Es la primera vez que Einar de 18 años de edad y proveniente de Miahuatlán participa en la Guelaguetza, se le cumple el sueño que tuvo desde que estaba en preescolar..

Einar y su compañera Andrea quien también viene por primera vez, no sólo se sienten orgullosos de representar a Miahuatlán, mientras danzan disfrutan y se divierten con la interpretación de la danza que han puesto en escena.

“A mí me gusta más el Fandango que es el Guajolote ya que se participa con mucho ánimo y como lo mencionaba mi compañero los versos principales son pícaros y graciosos para hacer la danza más divertida”, dijo Andrea Robles, delegación Miahuatlán.

Fernando Rosales García, coordinador de ensayos y miembro del comité de autenticidad, platica con cada grupo después de observarlos para afinar los últimos detalles.

En la delegación de Pochutla participa Isaira de 20 años de edad y estudiante de medicina.

“Estoy muy contenta, la verdad son muchos años que he intentado estar aquí hasta este año que se me dio la oportunidad y regresar y representar a mi pueblo, estoy muy orgullosa. Desde 2015 empecé con este grupo, y hasta hoy que se me cumple estar aquí”, dijo Isaira, participante de Pochutla.