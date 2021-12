Realizan desfile conmemorativo por el Día del Policía en CDMX

Se llevó a cabo el desfile conmemorativo por el Día del Policía en la Ciudad de México, partió del Monumento a la Revolución y concluyó en el Hemiciclo a Juárez.

Durante una ceremonia previa, fueron reconocidos varios elementos por su destacada labor. Participaron mil 600 efectivos de las diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de helicópteros del agrupamiento Cóndores.

Se contó además con la presencia de 174 bomberos, jefes de estación y subdirectores de ese heróico cuerpo. También participaron 69 miembros del grupo especial de reacción e intervención “GERI”, de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En su mensaje a los policías, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, hizo un reconocimiento a los elementos que trabajan todos los días, de manera profesional, eficiente y apegados a la legalidad, por una ciudad más segura.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que la policía capitalina es la más capacitada para atender los retos que enfrentamos todos los días en materia de seguridad y justicia.

Agregó que ser policía es un oficio que requiere de la más alta responsabilidad y compromiso con la ciudadanía.

Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló de los cuatro ejes en los que se basa la estrategia de seguridad del gobierno de la Ciudad de México.

“Nuestra estrategia se concentra en 4 ejes: atención a las causas, no podemos garantizar la paz, la justicia, la seguridad si no atendemos a las y los jóvenes de la CDMX el segundo eje es más y mejor policía, que representa carrera policial, honestidad, valentía, preparación y cercanía, hemos también desarrollado una gran labor junto con la fiscalía, de inteligencia, porque no puedes solamente con presencia sino también es necesaria la inteligencia para poder desarrollar las carpetas de investigación. El cuarto eje es la coordinación con el gobierno de México, los gabinetes de seguridad de todos los días”, explicó la jefa de Gobierno.