Reactivación económica está en juego sin recursos para reforma laboral, alerta Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, alertó que, sin la asignación de recursos para la implementación de la reforma laboral, la reactivación económica del país está en juego.

“De verdad que no alcanzo a entender qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar sustancial o relevante… tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado mexicano con nuestros socios comerciales del Norte, Estados Unidos y Canadá. El no cumplir con esta obligación generaría en el plano internacional consecuencias serias para nuestro país, y por supuesto afectaría la reactivación económica de México, de eso estamos hablando”, dijo Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.