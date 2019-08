Reacciones por el tiroteo en El Paso, Texas

Tras el tiroteo en El Paso, Texas, que dejó un saldo de 22 personas muertas, entre ellos, ocho mexicanos hubo diversas reacciones.

En una carta pública, el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle, señalaron que se debe rechazar “rotundamente el lenguaje emanado de la boca de cualquiera de nuestros mandatarios que alimente un clima de miedo y odio o normalice sentires racistas” y advirtieron que este lenguaje, si bien no es nuevo, “ha estado en las raíces de la mayoría de las tragedias humanas a lo largo de la historia” en Estados Unidos y el mundo.

Debemos rechazar rotundamente el lenguaje emanado de la boca de cualquiera de nuestros mandatarios que alimente un clima de miedo y odio o normalice sentires racistas; de mandatarios que satanicen a los que no se nos parecen o insinúen que otras personas, incluidos los inmigrantes, amenacen nuestra forma de vida o que se refieran a otra gente como subhumana o impliquen que Estados Unidos le pertenece solo a cierto tipo de gente. Tal lenguaje no es nuevo; ha estado en las raíces de la mayoría de las tragedias humanas a lo largo de la historia, aquí en Estados Unidos y por todo el mundo”, apuntó Obama.

Entre los aspirantes demócratas a la presidencia estadounidense también hubo reacciones.

En México, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, alertó que el discurso xenofóbico también tiene presencia en México.

Pues hay que ver el discurso, particular, más reciente, del presidente municipal de Tijuana, no hay que ir más lejos o el discurso del gobernador de Tamaulipas quien señala que no va a permitir la presencia de migrantes en el estado, yo creo que hay que tener claridad no puede incurrir en ese tipo de prácticas y, por el contrario, tenemos que garantizar el respeto pleno a los derechos humanos”, apuntó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación.

