Reabren con éxito frontera México-EEUU; no se reportan incidentes

Este lunes 8 de noviembre se reabrió con éxito la frontera México-Estados Unidos tras 20 meses de cierre a actividades no esenciales, por la pandemia de covid-19, no se reportaron incidentes y todo operó de manera regular.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las autoridades mexicanas, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP), han logrado mantener el orden y la seguridad en los puentes fronterizos desde la noche de ayer.

Indicó que el cruce de personas, vehículos y camiones de carga fue constante desde la madrugada. Se prevé que el flujo fronterizo incremente el fin de semana y progresivamente conforme se acerquen las fiestas decembrinas y a partir del Black Friday.

La SRE señaló que entre los puertos de entrada con mayor tráfico, destacan San Diego, California, donde en el Puerto de Entrada de San Isidro todos los carriles están abiertos, tanto del lado estadounidense como del mexicano.

La ciudad de Tijuana hizo un operativo especial para evitar congestionamientos del lado mexicano. Los puertos de entrada de Andrade y Tecate reabrieron con doble turno en los horarios que operaban antes de la pandemia.

En el Puerto de Entrada de Nogales se registra un tráfico fluido, a pesar de que solo se encuentran abiertos cuatro de ocho carriles. También, en el Puerto de Entrada Mariposa todos los carriles están abiertos, tanto del lado estadounidense como del mexicano.

Los diversos cruces del Puerto de Entrada de El Paso tienen abiertos todos los carriles, al igual que del lado mexicano. La ciudad de El Paso, además, en el esquema público/privado que había venido manejando con CBP antes de la pandemia, pagará horas extras a los agentes aduanales y ha dedicado a un importante número de policías para dirigir el tráfico en los cruces fronterizos.

El cruce a través del Puente Internacional No. 1, Puerta de las Américas, está siendo fluido. En el Puerto de Entrada Colombia la mayoría de los cruces es de tracto-camiones, por lo cual no se espera que se formen filas con la reanudación a cruces no esenciales.

Finalmente, los consulados en Calexico, Yuma, Tucson, Douglas, Presidio, Del Río, Eagle Pass, McAllen y Brownsville reportan que el tráfico es normal y con flujos menores a los que se esperaban.

Titulares de los consulados generales de la frontera participaron en diversas ceremonias de reanudación de actividades no esenciales con sus contrapartes estadounidenses y autoridades federales y locales de ambos países.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, toda persona extranjera que tenga un esquema completo de vacunación para COVID-19, y cuente con los documentos de viaje requeridos (pasaporte y visa vigente), podrá entrar a dicho país a través de las fronteras terrestres y marítimas a partir de hoy.

El esquema completo de vacunación para COVID-19 aceptado por Estados Unidos es el autorizado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que incluye las vacunas AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Sinopharm y Sinovac, y con el certificado expedido 14 días antes de la fecha del cruce.

Con información de la SRE

