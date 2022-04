Reabren cruce fronterizo ‘El Chaparral’ en Tijuana para atender a ucranianos que buscan asilo en EEUU

Por primera vez en dos años, el puerto fronterizo ‘El Chaparral’ en Tijuana, Baja California, fue reabierto a los peatones, pero solo pueden cruzar hacia Estados Unidos migrantes ucranianos que comenzaran su proceso de solicitud de asilo humanitario.

N+ te recomienda: Ucranianos llegan a El Chaparral, Tijuana, para solicitar asilo humanitario

Escoltados por el Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional, arribó el primer grupo de aproximadamente 50 migrantes ucranianos.

A bordo de un autobús, fueron trasladados del albergue migrante instalado en la zona norte de Tijuana hasta las inmediaciones del acceso peatonal de la garita.

El acceso fue habilitado por las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, para evitar mayores aglomeraciones de europeos en las inmediaciones de las garitas de San Ysidro y Otay.

Se estima que diariamente arriban 300 ucranianos por vía aérea a esta frontera norte de México.

La mayoría tiene como destino Tijuana, pero hay casos de personas migrantes detectados en los municipios de Tecate y Mexicali.

“Si el gobierno de Estados Unidos agilizara el trámite no habría necesidad de estar haciendo campamentos, refugios, todos tienen la entrada garantizada no tendrían necesidad de estar aquí. Aunque nos abrieron El Chaparral, que agilice todavía más porque aquí vienen llegando cientos de personas al día, pueden llegar hasta mil personas en un solo día de Ucrania”, externó David Miramontes, voluntario.

Por cuestiones de logística y la cercanía con la garita El Chaparral, las personas migrantes son trasladados con su consentimiento a la Unidad Deportiva Benito Juárez, lugar al que los ucranianos llaman “Hub”, allí, ya se encuentran instalados más de 2 mil europeos.

“Todos están yendo al refugio, ese es el plan, pero no sabemos si podemos aceptarlos a todos allá porque ya está lleno y no podemos garantizar que no necesitaremos traerlos nuevamente aquí a dormir si el proceso no es tan rápido como nos prometieron”, refirió Inna Levinn, voluntaria.