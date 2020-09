Centros Teletón de CDMX y Edomex reanudan terapias tras suspensión por COVID-19

Entre vivas y aplausos reiniciaron los servicios presenciales en los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón de la Zona Metropolitana: CRIT Estado de México, CRIT Ciudad de México y CRIT Neza, después de que permanecieran cerrados a causa del COVID-19.

Los tres centros de rehabilitación permanecieron cerrados al público por espacio de seis meses.

Fueron seis meses en que los niños, niñas y adolescentes recibieron atención a distancia, a través del programa de Telerehabilitación de Fundación Teletón y el número de atención telefónica gratuito 800 Teletón.

El regreso fue cuidadoso y siguiendo los protocolos de higiene y seguridad, filtros de acceso con toma de temperatura, sanitización de calzado, uso del cubrebocas en todo momento, señalamientos de sana distancia, barreras de acrílico para la atención al público, limpieza y desinfección de los espacios y control en el sistema de citas, para evitar concentraciones de personas.

“Vamos a iniciar con el 30%, no quiere decir que el otro 70% se quede sin atención, el 30% va a regresar a actividades presenciales, la otra parte de los niños que no vienen van a seguir su atención a distancia para que no pierdan esos avances”, comentó Jorge Alcántara.