Cae el exespía argentino, Raúl Martins, denunciado por explotación sexual VIP

El argentino Raúl Martins Coggiola. Tiene 70 años de edad. Con una peluca trató de engañar a los policías federales que tenían orden de detenerlo.

Desde hace al menos 13 años residía en Cancún, Quintana Roo.

En 2012, Lorena Martins denunció a su padre por la presunta red que tejió para enviar mujeres desde argentina a prostíbulos ubicados, primero, en Baja California, y después en Quintana Roo.

Protegido por Los Zetas

“A mí me consta su vinculación con el narcotráfico. Él entrega mujeres a cambio de un porcentaje de esa sociedad. Tiene vínculos con Los Zetas, le dan protección”, expuso Lorena Martins, hija de Raúl Martins, en febrero de 2012.

Lorena Martins aseguró que, años atrás, al conocer el negocio ilícito de su padre intento persuadirlo

“Cuando me iba enterando de ciertas cosas le llamaba por teléfono y dialogaba y le decía, le pedía un cambio. No solo no conseguí un cambio, sino que yo empecé a representar un riesgo para él. Empezaron las discusiones fuertes hasta que termina amenazándome con matarme”, dijo Lorena Martins, hija de Raúl Martins, en febrero de 2012.

Ya en 2007, Martins había sido acusado por su exabogado.

“Lleva a chicas de aquí. Allá en Cancún le cobra mil 500 dólares a cada chica para darles un FM3 para su estancia legal en el país”, señaló Claudio Lifschitz, abogado.

En 2007 se iniciaron en México al menos cuatro averiguaciones previas.

Ninguna prosperó.

El pasado 3 de octubre, a una solicitud de extradición por parte de la jueza argentina María Romilda Servini, elementos de Interpol México, Guardia Nacional y oficiales de Migración detuvieron a Raúl Martins.

Se le requiere por los delitos de asociación delictuosa, explotación de mujeres y lavado de dinero.

Fue trasladado de Cancún al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde enfrentará el juicio de extradición.

A principios del pasado mes de septiembre, la Cámara Federal porteña en Argentina confirmó el procesamiento con prisión preventiva del exespía de la SIDE, Raúl Martins como supuesto líder de una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres y le ordenó a la jueza María Romilda Servini que librara una orden de captura internacional dado que se encontraría radicado en México.

¿Quién es Raúl Martins?

Profesor de Historia, agente de la SIDE, dueño de una red de centros de prostitución VIP, hombre oscuro al que siempre se ligó con videos sexuales extorsivos a jueces, funcionarios y políticos. Ese es el perfil de Martins, un personaje todopoderoso allá por los ’90, quien desde hace 16 años vive en Cancún, México, con igual poder, pero menos exposición.

Uno de los locales donde mayores pruebas se recabaron de la explotación sexual estaba ubicado en Juan B, Justo al 5300 de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba un prostíbulo que operó a lo largo de los años bajo distintas denominaciones (“American Woman”, “Hot Area” o “My Time”), expuso el diario Clarín.

