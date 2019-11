CCE está optimista de que avanza la ratificación del T-MEC en EU

Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo estar optimista de que la ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza en Washington.

En entrevista con Raymundo Riva Palacio, en su programa Estrictamente Personal, Moisés Kalach recordó que actualmente está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

No me gustaría dejar de mencionar esto por eso nos da una cierta claridad de donde estamos. No debemos de exagerar en el sentido de que siempre hemos querido que este Tratado se termine, se renegocie y se ponga en vigor lo más rápido posible, pero no olvidemos que tenemos uno que rige las negociaciones comerciales, como lo ha hecho los últimos 25 años”.