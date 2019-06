Ratificación del T-Mec dará certeza y estabilidad a economía de México: Monreal

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la próxima ratificación del Tratado de Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá dará certeza y estabilidad económica al país.

Nosotros creemos, en efecto, que es certidumbre, refuerza la estabilidad económica y renueva la confianza en un país que sabe lo que quiere, la mayoría estamos conscientes del riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad de nuestro país frente a embestidas del país del norte. Por eso, sí creemos que no podemos nosotros titubear, tenemos que tener la certeza de que es lo más correcto para el país y que es un momento de definiciones políticas”, reiteró.

En conferencia de prensa, el senador Monreal confió en que las medidas de control migratorio logren impedir que se llegue a la discusión sobre que México se convierta en un tercer país seguro.

Lo dijo el canciller, si en 45 días Estados Unidos dice ‘no, voy a seguir aplicando el arancel o discutamos que es lo del Tercer País Seguro’, pues va a ser más complicado, porque entonces ahí sí tenemos que definir una posición en el Senado de la República, y en México, el Senado tendrá que entrar a una profunda discusión, de lo cual yo no quisiera llegar a ella, porque va a haber incluso, dentro de Morena, una discusión fuerte”, afirmó Monreal.

En otros temas, el líder morenista consideró necesaria una reforma electoral que reduzca los costos de la elección, pero sin debilitar a los órganos electorales.

Vamos a ser muy cuidadosos de que no se debiliten los órganos electorales y que no se debiliten los principios constitucionales que le dan vida, como son la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad, la certeza jurídica, no nos mueve ninguna actitud de vendetta ni de revanchismo ni de cobrar facturas”, aseguró.