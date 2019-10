Rarámuris se quedan sin dinero de programas sociales

En la Sierra Tarahumara en Chihuahua, una de las zonas más pobres, a los indígenas rarámurus les quitaron los programas sociales que recibían en años pasados y no se los han sustituido por los nuevos.

Quienes manejan los programas, dan explicaciones, pero lo cierto es que los más pobres en esa zona están recibiendo menos.

Jesusita Batista es indígena rarámuri. Vive en la comunidad de Ojachichi, a dos horas de la cabecera municipal de Bocoyna, en la sierra de Chihuahua. Para mantener a su familia hace artesanías, mientras su esposo se dedica al campo.

“Es muy difícil porque a veces no hay trabajo, nada, no nos alcanza para comprar comida. Yo hago artesanía, pero así de poquito yo salgo a vender a Chihuahua y pues con eso compro jabón, comida, lo que me alcanza”, comentó Jesusita Batista, rarámuri de la Sierra de Chihuahua.

El año pasado, ella era beneficiaria del Programa Social Prospera. Por apoyo alimentario y becas escolares de sus hijos recibía 3 mil pesos cada dos meses en apoyos sociales. Hoy solo recibe mil 600 de la beca Benito Juárez a la educación.

“Ya ni alcanza para comprar comida ya nada más a un niño le llega la beca ahora, por ejemplo, si tenemos 4 pues ya, ahora ya no es igual que antes”, apuntó Jesusita Batista-

En Ojachichi también vive Ramón Bernal y su esposa Rosa, ambos indígenas rarámuris. Su casa está construida junto a la montaña. Ellos dejaron de recibir apoyos sociales. A Rosa le retiraron los 950 pesos bimestrales que le entregaba el programa Prospera.

“Ahora no nos está llegando nada y ahora ni la Prospera, tenemos que salir para sacar alimentación. Como ahora que salí para buscar algo y tuvimos que salir por la pizca de manzana”, destacó Ramón Bernal, rarámuri.

El pasado 29 de septiembre, decenas de indígenas rarámuris de la Sierra de Chihuahua se manifestaron por la falta de apoyos federales en la comunidad de San Juanito, donde el presidente López Obrador realizó una gira de trabajo.

“Esa es la cuestión de la marcha: pedir auxilio, Córima de trabajo, Córima de esto y el hambre también significa eso, hambre de trabajo, hambre de necesidad de trabajar”, apuntó Luis Carlos González, organizador de marcha rarámuri en la Sierra de Chihuahua.

En julio pasado, la Secretaría de Bienestar empadronó a 13 mil 815 productores rarámuris de 17 municipios de la sierra de chihuahua para que reciban apoyos del programa para la producción. Todavía no les ha llegado dinero a los beneficiarios.

“El recurso ya está en Bancomer, tenemos las tarjetas para entregárselas a los productores. Sin embargo, una de las herencias nefastas del antiguo régimen es que en los municipios no hay sistema bancario”, apuntó Juan Carlos Loera, coordinador de Programas Sociales Federales en Chihuahua.

Esta es la situación actualmente en la Sierra de Chihuahua. Proyectos hay muchos: el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y otros. Por lo pronto en las comunidades de la sierra no les queda más que esperar.

El próximo 24 de octubre volverán a manifestarse si no reciben los recursos de los programas sociales.

“Eso es triste para la comunidad porque de eso viven, de los apoyos, porque no hay trabajo en si no estamos pidiendo más que un trabajo digno para las comunidades indígenas, no más”, comentó José Ortega, rarámuri de la Sierra de Chihuahua.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Adrián Tinoco.

