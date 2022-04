Raphael da positivo a COVID; afirma es asintomático

La tarde de este jueves, el cantante Raphael confirmó que dio positivo a COVID-19 y es asintomático.

El cantante justificó a través de su cuenta de Twitter que debido a su padecimiento no pudo asistir al programa Las Tres Puertas.

“Querid@s amig@s, escribo para comunicaros que he dado positivo en covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien. Este es el motivo por el cual ayer no pude asistir al programa #LasTresPuertas conducido por mi amiga

@MariaCasado_TV” Gracias a tod@s por el apoyo y en breve…. retomamos. Siempre PALANTE!!!!!