Rafael Moreno Valle, coordinador de senadores del PAN

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dio a conocer que Rafael Moreno Valle será el nuevo coordinador de los senadores blanquiazules, en sustitución de Damián Zepeda.

El día de hoy ratifiqué a @JCRomeroHicks al frente de los diputados del PAN y nombré a @RafaMorenoValle como Coordinador en el Senado #boletininformativo https://t.co/sGepWwUBX5 — Marko Cortés (@MarkoCortes) November 22, 2018

Luego de reunirse en privado con la mayoría de los senadores de su bancada porque Gustavo Madero, Josefina Vazquez Mota y el propio Damián Zepeda no asistieron al aval del nuevo coordinador, el dirigente panista informó, en entrevista.

Agradezco la confianza de nuestro Presidente @MarkoCortes. Seguiremos sumando y trabajando desde @diputadospan por México. @AccionNacional es y seguirá siendo una oposición responsable. Haremos equipo también con @RafaMorenoValle. https://t.co/4xhudERY26 — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) November 22, 2018

“He dialogado con los compañeros senadores de la República, uno por uno, y de manera grupal, lo hemos hecho y hemos tomado una decisión, decisión que quiero informarles en nombrar a Rafael Moreno Valle, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República […] le he pedido al senador Rafael Moreno Valle cuidar la unidad del grupo parlamentario, le he pedido al coordinador ahora Rafael Moreno Valle asumir la responsabilidad que significa ser la primera fuerza de oposición […] que lograremos con el liderazgo de Rafael Moreno Valle ser esa oposición que construya esa oposición que diga con claridad y fuerza todo lo que no estamos de acuerdo y esa oposición que hoy aglutine también a las otras fuerzas de oposición”, apuntó Marko Cortés.

El nuevo coordinador de la bancada panista, advirtió que se opondrán con firmeza al nuevo gobierno en caso de que se intente lastimar la soberanía de los estados.

“Debemos hacer una revisión de la agenda que han presentado otras fuerzas políticas, ver donde podemos coincidir y también oponernos firmemente en aquellos temas donde sintamos que se va a lastimar la soberanía de los estados, donde sintamos que no se está respetado la independencia de poderes o donde sentimos que puede haber una afectación a la economía nacional”, advirtió Moreno Valle.

Marko Cortés evitó responder si el cambio de coordinador en la bancada panista fue parte de un acuerdo para lograr apoyo en su reciente elección como dirigente nacional de ese partido.

(Con información de Claudia Flores)

tfo