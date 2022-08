Rafael Caro Quintero logra otra suspensión de plano para no ser segregado

El pasado 7 de agosto, Carlos Enrique García Limón, quien dijo ser represente legal del detenido, aseguró que las autoridades del penal federal de “El Altiplano” no permiten que Rafael Caro Quintero nombre a un abogado particular, lo que supuestamente no le permite tener una defensa adecuada