Pese a riesgo de tercera ola por COVID, Quintana Roo descarta cierre de bares y centros nocturnos

Cuando 16 estados ya están en verde y 15 en amarillo, un estado, Quintana Roo, está en semáforo naranja, y en riesgo de pasar al rojo por el elevado número de nuevos contagios por COVID-19. En los últimos 7 días se reportan un promedio de 141 nuevos casos diarios, solo once casos abajo del promedio que alcanzaron durante el pico de la segunda ola en enero, de 152 diarios y pese a eso, descartan en la entidad el cierre de bares y centros nocturnos.

Este martes, el doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la secretaría de Salud, advertía que la entidad está entrando en una tercera ola.

En bares y centros nocturnos de Cancún y la Riviera Maya, son muy pocos quienes siguen las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y la sana distancia.

“Aquí desaparece el Covid aquí se vive. No existe, para mí no, la verdad, no existe”, dijo Sandra, de Cataluña.

“Yo soy inmune a mí ya me dio”, agregó Jimena, de Guanajuato.