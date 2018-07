Miles de toneladas de sargazo continúan arribando a costas de Quintana Roo.

Quintana Roo solicitará declaratoria de desastre para recolectar toneladas de sargazo en costas

Especialistas de centros de investigación señalan que, cada año, poco más de 96 mil toneladas de sargazo arriban a las costas de Quintana Roo. Esta cantidad es igual a la producción anual de cacahuate o la de sal en México.

Los especialistas señalaron que estas algas marinas en exceso se producen por el aumento de nutrientes en el mar y por el calentamiento global, y agregaron que la mayor concentración se origina desde el mar del sargazo en Brasil y que viajan por el Océano Atlántico hasta el Mar Caribe y el Golfo de México.

Cada día se recolectan más de 30 toneladas en 150 kilómetros del corredor Cancún-Riviera Maya y en 33 playas abiertas al público en Quintana Roo.

Mahahual, Puerto Morelos, Solidaridad, Cancún y Tulum son los destinos de playa en los que hay mayor concentración de esta vegetación marina.

“Hay mucha alga, sobre todo en la zona de Tulum”, dijo Cristian, turista proveniente de Argentina.

El olor igual y de repente sí es un poco desagradable, pero no está tan fuerte como en otros lugares, a mí no me molesta, pero si veo gente que no viene”, comentó Astrid Medina, turista de la Ciudad de México.