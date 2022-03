Quintana Roo registra más de 2 mil desapariciones; colectivo de mujeres se une para buscar a sus seres queridos

En Quintana Roo, el fenómeno de las desapariciones supera los dos mil casos de 2018 a la fecha.

“Le empecé a marcar a su patrón y el arquitecto me dijo no es que él no llegó a la obra”, dijo Juana María González, esposa de desaparecido. “Yo lo vi, vi su auto, me dio el paso en la bicicleta”, recordó Norma Franco Castañeda, hermana de desaparecido en Quintana Roo. “Sigo esperando en vida mi hija, por qué no tener una nota ni nada que nos diga sobre su muerte“, apuntó Romana Rivera, presidenta del colectivo Verdad, Memoria y Justicia.

Son las voces de la esposa, la hermana, la madre de tres de los poco más de 2 mil 400 desaparecidos que hay en el estado de Quintana Roo desde 2018.

Desde ese entonces, mujeres se han unido en un colectivo llamado Verdad, Memoria y Justicia con la intención de buscar a sus seres queridos.

Juana María González es esposa de Ebersain de la Cruz, quien desapareció frente a un centro comercial de la avenida López Portillo en Benito Juárez.

“El último que lo vio fue el conductor de la combi colectiva en la que viajaba”, dijo

La familia acusa a la Fiscalía estatal de no indagar el caso.

Ebersain de la Cruz se dedica a la albañilería y llegó a Quintana Roo en 2018 junto con su esposa y tres hijos; su esposa dice que, antes de su desaparición, su esposo renunció a algunos proyectos porque se negó a vender y a consumir estupefacientes.

“Vino y me dijo chaparra ahí no vuelvo a ir porque ahí te hacen vender droga y yo no estoy dispuesto a mancharme de esa forma; hay gente que llega a cobrar derecho de piso y que los amenazan”, comentó Juana María González, esposa de desaparecido en Quintana Roo.

De las 2 mil 400 desapariciones reportadas desde hace cuatro años, al menos 18 están relacionadas con albañiles y contratistas de la zona hotelera de Cancún. Las autoridades aseguran que varios casos se deben a trata y ajuste de cuentas.

“El principal problema del estado de Quintana Roo, es el narcomenudeo. Es una geografía mucho muy atractiva para muchos grupos delincuenciales que intentan ofrecer sus sustancias ilícitas a la gran demanda el turismo”, expuso Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

Romana es madre de Diana García; su hija desapareció el 22 de noviembre de 2020. Versiones de diversos testigos confirman que sujetos armados y vestidos con ropa táctica abordaron a la joven de 23 años en un bar en la zona hotelera de Cancún y se la llevaron junto con otros chicos.

“La aseguran y la sacan de lugar, agarrados de las manos y ahí la conducen hacia la estación y los suben a vehículos. Hasta la fecha no sabemos de ellos”, indicó Romana Rivera, presidenta del colectivo Verdad, Memoria y Justicia.

El 90% de las personas reportadas como extraviadas en Quintana Roo desaparece entre Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún. De enero a la fecha, la Fiscalía ha emitido 49 alertas de servicio social, 49 alertas Amber y 37 protocolos Alba. Por su parte, la Secretaria de Seguridad Ciudadana y el C5 reportaron que de lo que va del año han recibido al menos 152 llamadas de búsqueda por desaparición.

“No supe de él, lo último que supe fue que fue a comprar pizza”, comentó Ian Franco, hijo de desparecido.

Jose Luis, padre de Ian Franco, desapareció en Puerto Morelos el 17 de noviembre de 2021; la familia había regresado de la Ciudad de México luego de las ceremonia luctuosa de su expareja.

“Aquí fue exactamente el lugar adonde él estuvo por última vez, sus últimas horas aproximadamente a las 12 del mediodía hasta las seis de la tarde estuvo aquí en este lugar”, dijo Norma Franco Castañeda, hermana de desaparecido en Quintana Roo.

José Luis es productor y carpintero; la última vez que detectaron señal en su teléfono fue en un municipio cercano llamado Leona Vicario. Los familiares aseguran que en esa ocasión, la respuesta por parte de la Fiscalía también fue omisa

“Ellos me pidieron a mí, que por favor les indicara donde haya cámaras, entonces yo me di a la tarea recorrer las calles de Puerto Morelos y de las posibles calles donde él pudo haber pasado”, señaló Norma Franco Castañeda, esposa de Jose Luis Franco, desaparecido en Quintana Roo.

En Punto buscó en más de una ocasión a la Fiscalía estatal para conocer el estatus de las carpetas de investigación. Durante nueves días continuos mencionaron que no podían atender por exceso de trabajo.

“Cuándo sale este mensaje al exterior si vienen las reacciones de los consulados de las embajadas de poner precauciones mayores o inclusive no recomendar viajar a ciertas zonas de Quintana Roo, Playa del Carmen a sido muy señalado porque es el que más incidencia ha tenido la cual más se ha hablado”, comentó Iván Ferrat, presidente del Consejo Empresarial del Caribe.

Con información de Abraham Reza y Fernando Guillén.

LLH