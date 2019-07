Tres incendios consumen áreas naturales protegidas en Quintana Roo

El incendio denominado Muyil en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an inició el jueves 11 de julio y al paso de 9 días, ha destruido 2,500 hectáreas de sabana y selva media.

En este incendio participan 126 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil, Áreas Naturales Protegidas y de Pobladores de Tulum y Felipe Carrillo Puerto.

En el combate al fuego se utiliza un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana.

No hay mucho que investigar, es decir, el sitio es un sitio remoto, no hay tormentas eléctricas, no hay desarrollo humano, son sitios inaccesibles, solamente los cazadores”, mencionó Ángel Ortiz, director de la Reserva de Sian Ka´an.