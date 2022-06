“Quiero que me la entreguen”, pide mamá de Daniela, bebé localizada tras ser robada en Garibaldi

Tras cuatro días de búsqueda fue localizada Daniela, la menor de ocho meses de edad, robada en el cruce de Paseo de la Reforma y Eje Central, en las inmediaciones de Garibaldi.

El pasado 2 de junio una mujer de complexión robusta se acercó para platicar con Joselín, cuando ella se encontraba trabajando sobre la vía.

“Una señora se acercó a mí, me habían dicho que esa señora llevaba días buscándome a la cual yo no conocía, yo no la había visto. Primero me dijo que me iba a regalar ropa para niña que por que su hija había muerto, me dijo que tenía ropa, que tenía pañales, me dijo que tenía hasta leche”, relató Joselín, mamá de menor robada.