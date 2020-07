¿Quiénes son los nuevos consejeros del INE?

Por mayoría calificada de 399 votos a favor de todos los partidos, cinco en contra de diputados morenistas y cinco abstenciones también de morenistas, la Cámara de Diputados aprobó a los cuatro nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona.

“Quienes hoy serán electos no le pertenecen a nadie, no le deben el favor a ninguna fuerza política, porque eso no nos sirve, están ahí, se han ganado su lugar, por haber participado y creído en un proceso completamente limpio, que su carrera, sus méritos y su desempeño los llevó a ser parte de los 20 finalistas, y la última parte, el acuerdo político, hemos logrado vencer la tentación de pensar que necesitamos a alguien ahí que conozcamos o que haga compromiso con nosotros, no el lugar que hoy se ganarán se lo deben al movimiento democrático”, reiteró el diputado de Morena Mario Delgado.