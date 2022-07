¿Quiénes son los nominados a los premios Emmy 2022?

Este martes, la Academia de las Artes y Ciencias Televisivas anunció este martes, 12 de julio, una lista parcial de los nominados a los premios Emmy 2022.

Serie de comedia: “Abbott Elementary”, “Barry”, “Curb Your Enthusiasm”, “Hacks”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Only Murders in the Building”, “Ted Lasso”, “What We Do in the Shadows”.

Actor, serie de comedia: Donald Glover, “Atlanta”; Bill Hader, “Barry”; Nicholas Holt, “The Great”; Jason Sudeikis, “Ted Lasso”; Steve Martin, “Only Murders in the Building”; Martin Short, “Only Murders in the Building”.

Actriz, serie de comedia: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”; Quinta Brunson, “Abbott Elementary”; Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”; Elle Fanning, “The Great”; Issa Rae, “Insecure”; Jean Smart, “Hacks”.

Serie de drama: “Better Call Saul”, “Euphoria”, “Ozark”, “Severance”, “Squid Game”, “Stranger Things”, “Succession”; “Yellowjackets.”

Actor, Drama Series: Jason Bateman, “Ozark”; Brian Cox, “Succession”; Lee Jung-jae, “Squid Game”; Bob Odenkirk, “Better Call Saul”; Adam Scott, “Severance”; Jeremy Strong, “Succession”.

Actriz, serie de drama: Jodie Comer, “Killing Eve”; Laura Linney, “Ozark”; Melanie Lynskey, “Yellowjackets”; Sandra Oh, “Killing Eve”; Reese Witherspoon, “The Morning Show”; Zendaya, “Euphoria”.

Serie limitada: “Dopesick”, “The Dropout”, “Inventing Anna”, “The White Lotus”, “Pam & Tommy”.

Serie de variedades y tertulia: “The Daily Show with Trevor Noah”, “Jimmy Kimmel Live”, “Last Week Tonight with John Oliver”, “Late Night with Seth Meyers”, “The Late Show with Stephen Colbert”.

Actor, serie limitada o película hecha para TV: Colin Firth, “The Staircase”; Andrew Garfield, “Under the Banner of Heaven”; Oscar Isaac, “Scenes from a Marriage”; Michael Keaton, “Dopesick”; Himesh Patel, “Station Eleven”; Sebastian Stan, “Pam & Tommy”.

Actriz, serie limitada o película hecha para TV: Toni Collette, “The Staircase”; Julia Garner, “Inventing Anna”; Lily James, “Pam & Tommy”; Sarah Paulson, “Impeachment: American Crime Story”; Margaret Qualley, “MAID”; Amanda Seyfried, “The Dropout”.

Actor de reparto, serie de comedia: Anthony Carrigan, “Barry”; Brett Goldstein, “Ted Lasso”; Toheeb Jimoh, “Ted Lasso”; Nick Mohammed, “Ted Lasso”; Tony Shalhoub, “The Marvelous Mrs. Maisel”; Tyler James Williams, “Abbott Elementary”; Henry Winkler, “Barry”; Bowen Yang, “Saturday Night Live”.

Actriz de reparto, serie de comedia: Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”; Hannah Einbinder, “Hacks”; Janelle James, “Abbott Elementary”; Kate McKinnon, “Saturday Night Live”; Sarah Niles, “Ted Lasso”; Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”; Juno Temple, “Ted Lasso”; Hannah Waddingham, “Ted Lasso”.

Actor invitado, serie de drama: Adrien Brody, “Succession”; James Cromwell, “Succession”; Colman Domingo, “Euphoria”; Arian Moayed, “Succession”; Tom Pelphrey, “Ozark”; Alexander Skarsgård, “Succession”.

Actriz invitada, serie de drama: Hope Davis, “Succession”; Marcia Gay Harden, “The Morning Show”; Martha Kelly, “Euphoria”; Sanaa Lathan, “Succession”; Harriet Walter, “Succession”; Lee You-mi, “Squid Game”.

Actor de reparto, serie de drama: Nicholas Braun, “Succession”; Billy Crudup, “The Morning Show”; Kieran Culkin, “Succession”; Park Hae-soo, “Squid Game”; Matthew Macfadyen, “Succession”; John Turturro, “Severance”; Christopher Walken, “Severance”; Oh Yeong-su, “Squid Game”.

Actriz de reparto, serie de drama: Patricia Arquette, “Severance”; Julia Garner, “Ozark”; Jung Ho-yeon, “Squid Game”; Christina Ricci, “Yellowjackets”; Rhea Seehorn, “Better Call Saul”; J. Smith-Cameron, “Succession”; Sarah Snook, “Succession”; Sydney Sweeney, “Euphoria”.

Actor de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Murray Bartlett, “The White Lotus”; Jake Lacy, “The White Lotus”; Will Poulter, “Dopesick”; Seth Rogen, “Pam & Tommy”; Peter Skarsgård, “Dopesick”; Michael Stuhlbarg, “Dopesick”; Steve Zahn, “The White Lotus”.

Actriz de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Connie Britton, “The White Lotus”; Jennifer Coolidge, “The White Lotus”; Alexandra Daddario, “The White Lotus”; Kaitlyn Dever, “Dopesick”; Natasha Rothwell, “The White Lotus”; Sydney Sweeney, “The White Lotus”; Mare Winningham, “Dopesick”.

Película hecha para televisión: “Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers”, “Ray Donovan: The Movie”, “Reno 911!: The Hunt For QAnon”, “The Survivor”, “Zoey’s Extraordinary Christmas”.

Actor invitado, serie de comedia: Jerrod Carmichael, “Saturday Night Live”; Bill Hader, “Curb Your Enthusiasm”; James Lance, “Ted Lasso”; Nathan Lane, “Only Murders in the Building”; Christopher McDonald, “Hacks”; Sam Richardson, “Ted Lasso”.

Actriz invitada, serie de comedia: Jane Adams, “Hacks”; Harriet Sansom Harris, “Hacks”; Jane Lynch, “Only Murders in the Building”; Laurie Metcalf, “Hacks”; Kaitlin Olson, “Hacks”; Harriet Walter, “Ted Lasso”.

Programa de realidad estructurada: “Antiques Roadshow”, “Fixer Upper: Welcome Home”, “Love is Blind”, “Queer Eye”, “Shark Tank”.

Programa de realidad no estructurada: “Below Deck Mediterranean”, “Cheer”, “Love on the Spectrum”, “RuPaul’s Drag Race Untucked”, “Selling Sunset”.

Reality o competencia: “The Amazing Race”, “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”, “Nailed It!”, “RuPaul’s Drag Race”, “Top Chef”, “The Voice”.

Programa de humor y variedades: “A Black Lady Sketch Show”, “Saturday Night Live”.

Succession”, “Ted Lasso” y “The White Lotus” se alzaron este martes como las grandes favoritas a los Emmy, los premios más importantes de la televisión estadounidense, que este año han aparcado su predilección por los formatos anglosajones al nominar al fenómeno surcoreano “The Squid Game”.

La ficción de Netflix, cuyo éxito global sorprendió a la propia compañía, suma 14 nominaciones, algunas muy importantes como mejor serie dramática y mejor actor protagonista para Lee Jung-jae, aunque queda lejos de las 25 candidaturas de “Succession”, la producción que más alegrías está dando a HBO tras el final de “Game of Thrones”.

El drama familiar, que ya ganó en los Emmy de 2020, se ha acercado este año al récord de 32 nominaciones que logró “Game of Thrones” en 2019, su año de despedida, una marca difícil de superar en plena era de consumo masivo de la pequeña pantalla.

Así lo subrayó el presidente de la Academia, Frank Scherma, antes de anunciar los candidatos: “Hemos recibido un número “récord” de participaciones. Es un momento histórico para la producción televisiva”.

Ese ‘boom’ no sería posible sin la aparición de nuevos agentes en el mercado como Apple TV+, el servicio de contenidos del gigante tecnológico que ha vuelto a situar a su comedia “Ted Lasso” entre las ficciones más reconocidas del momento.

Tras ganar el Emmy el año pasado, la serie acumuló este martes 20 candidaturas, empatada con “The White Lotus”, una sátira de HBO sobre los conflictos raciales y de clase en Estados Unidos que parte en posición privilegiada en el apartado de miniserie (serie limitada).

HBO SE IMPONE A NETFLIX

En su particular batalla por el prestigio, HBO barrió al cosechar 140 nominaciones entre todos sus títulos, marcando distancias con Netflix, que se conformó con 105 menciones.

Esa diferencia se explica, en parte, porque las grandes apuestas de Netflix se han desinflado en el conteo: sus dos series más vistas de la historia, “Squid Game” y “Stranger Things”, cosecharon 14 y 13 candidaturas, respectivamente.

Además, ambas competirán en mejor serie dramática, donde “Succession” es ya la indiscutible favorita. “Ozark”, “Better Call Saul”, “Euphoria”, “Severance” y “Yellowjackets” son el resto de dramas nominados.

En comedia, la amable y futbolera “Ted Lasso”, protagonizada por el carismático Jason Sudeikis, encontrará una fuerte rivalidad en “Hacks”, liderada por Jean Smart en el papel de una cómica de capa caída que busca recuperar el éxito perdido.

“Abbott Elementary”, “Barry”, “Curb Your Enthusiasm”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Only Murders in the Building” y “What We Do in the Shadows” completan la lista de aspirantes a mejor comedia.

Finalmente, en miniserie habrá dos tramas basadas en casos reales sobre personas que inventaron una vida que no les pertenecía, la tendencia narrativa del año. Son “The Dropout” e “Inventing Ana”, que se medirán con “Dopesick”, “Pam & Tommy” y “The White Lotus”.

AUSENCIA DE LATINOS EN LAS CATEGORÍAS DE INTERPRETACIÓN

Los años en los que iconos de la interpretación hispana como Antonio Banderas (“Genius: Picasso”), Penélope Cruz (“The Assassination of Gianni Versace”) y John Leguizamo (“When They See Us”) lograron varios de los papeles más valorados de la pequeña pantalla parecen un espejismo al ver la lista de esta edición.

Tan solo el guatemalteco Óscar Isaac será candidato al Emmy al mejor actor de serie limitada (miniserie) por su trabajo en “Scenes from a Marriage”, la versión moderna del clásico de Ingmar Bergman que ha encandilado a la crítica.

El intérprete se enfrentará por este galardón a Colin Firth, Andrew Garfield, Sebastian Stan, Himesh Patel y Michael Keaton.

Entre las ausencias más notorias sorprende la de la también latina Selena Gómez. La serie que protagoniza, “Only Murders in the Building” y sus compañeros de reparto Steve Martin y Martin Short recibieron candidaturas, pero los académicos no se acordaron de la actriz y cantante.

Algo similar ha pasado en “The Morning Show”: El nombre de Jennifer Aniston está ausente en estos Emmy mientras que su compañera de pantalla, Reese Witherspoon, que hasta ahora figuraba como actriz secundaria, luchará por la estatuilla a mejor protagonista contra pesos pesados como Zendaya y su notable segunda temporada de “Euphoria”

David Harbour y Millie Bobby Brown, los protagonistas de “Stranger Things” tampoco han logrado su ansiada nominación a pesar de toda la promoción que han hecho en los últimos meses. Lo contrario a “Ted Lasso”, que prácticamente tiene a todo su reparto nominado.

Los ganadores se conocerán el 12 de septiembre en una ceremonia celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos.

Con información de AP y EFE

