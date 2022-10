¿Quién fue Robbie Coltrane, actor que interpretó a Hagrid en Harry Potter?

El actor británico Robbie Coltrane, murió hoy 14 de octubre del 2022, quien fuera mundialmente reconocido por su célebre papel de Hagrid en el saga de películas de Harry Potter.

Robbie Coltrane, cuyo nombre real era Anthony Robert McMillan, falleció a los 72 años en el hospital Forth Valley Royal de Larbret en Escocia, según su agente Belinda Wright, que agradeció al centro los cuidados proporcionados a su cliente.

Robbie Coltrane nació en Rutherglen, cerca de Glasgow, Escocia, el actor era adorado por niños y mayores de todo el mundo por su interpretación del personaje de Rubeus Hagrid, medio gigante medio humano, amable y algo torpe, que ayuda al joven brujo Harry Potter y sus amigos en sus aventuras en la escuela de brujería de Poudlard.

Robbie Coltrane, en realidad, medía 1.86 metros, pero en las películas se aplicaban efectos para hacerlo parecer mucho más grande.

“Además de ser un actor maravilloso, era inteligente, de ingenio brillante y tras 40 años de llamarme con orgullo su agente, lo extrañaré”, dijo Wright.

Robbie Coltrane se dio a conocer en el medio televisivo en los años noventa por su papel de doctor Eddie “Fitz” Fitzgerald, en la serie británica policiaca “Cracker”, con la que logró ganar premios Bafta durante tres años consecutivos (1994, 1995 y 1996), recordó su agente.

Robbie Coltrane también tuvo distintos papeles en otras series y participó en dos películas de James Bond: “The World Is Not Enough” (“El mundo nunca es suficiente” o “007: El mundo no basta”, según su título en distintos países hispanohablantes) y “GoldenEye” (“GoldenEye: el regreso del agente 007” o “El ojo dorado”, según el país).

Con información de AFP

MGM