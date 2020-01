‘Quién es quién’ en los precios de los combustibles del 20 de enero 2020

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer, como todos los lunes, el quién es quién en los precios de los combustibles.

Sheffield Padilla presentó el informe semanal “Quién es quién en el precio de la gasolina” de la primera quincena del año, en el que informó que se recibieron un total de 257 denuncias de ciudadanos.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador indicó que del 9 al 15 de enero se realizaron 146 visitas a centros de abasto de combustibles, donde solo una gasolinera no se dejó verificar, de las gasolineras verificadas, en ocho se encontraron irregularidades por no dar litros completos.

Además, explicó que del total de bombas-mangueras, 13 fueron inmovilizadas. Sheffield también informó sobre los precios más altos y más bajos que la Profeco documentó en la segunda semana de enero.

En tanto, “la gasolina Premium, el precio más alto lo encontramos en la Ciudad de México, en la Álvaro Obregón en 22.89 pesos con la empresa GPDC Estaciones de Servicio; mientras que la más económica se vende en la empresa Combustibles de la Cuenca del Papaloapan en Boca del Río Veracruz a 18.58 pesos por litro, aseguró el procurador.

Sheffield también presentó el informe de las gaseras y explicó que se detectó el monopolio que mantiene la empresa Gas Express Nieto en Michoacán, en la venta de Gas LP en cilindros, pues al ser la única en esa plaza, aumenta el costo del gas, a diferencia del precio más bajo que tiene en otros estados.

Gas Express Nieto ha estado ya con los precios bastante altos. Un llamado a Gas Nieto ahí donde opera, sobre todo el gobierno y la competencia vamos a ayudarles desde Profeco en colaboración con todo el Gobierno Federal para que se extiendan permisos.

Me queda claro que en estas plazas Gas Nieto el no encontrar competencia encaja el diente porque en otros lugares pueden dar buenos precios, porque ahí no lo pueden hacer. Estaremos trabajando para romper esos mini monopolios a nivel de plazas”, prometió el funcionario federal.