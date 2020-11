‘Quién es quién en los precios de los combustibles’ del 9 de noviembre

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer, como todos los lunes, el “Quién es quién en los precios de los combustibles” e indicó que durante la semana pasada se atendieron 202 denuncias y quejas, a través de la app Litro por litro, y se realizaron 166 verificaciones.

Te recomendamos: Gasolineras ya cumplen con nueva norma para despachar litros completos, dice Profeco

“Tres gasolineras no se dejaron verificar, muy probablemente porque no han escalado, no han actualizados sus bombas o están dando litros que no son de litro completo y esto fue Cielo Mixteco, en Tepelmeme, Villa de Morelos, Oaxaca, en la carretera a Cuacnopalan-Tehuacán; y también Estación de Servicio Altares, en Hermosillo, Sonora; asimismo, Servicio Barrancos, en Culiacán, Sinaloa. Son las tres que no se dejaron verificar”, dijo durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Sheffield Padilla agregó que una gasolinera en General Escobedo, Nuevo León, cerró por completo las 18 bombas porque no las habían calibrado, muy probable porque no las han escalado conforme a la nueva norma y por eso no hay quién les calibre.

Los precios de los combustibles

Sobre los precios de los combustibles, Ricardo Sheffield Padilla dijo que en la gasolina regular el precio más alto, con el margen más alto, lo tuvo Mobil en San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 pesos 78 centavos precio al público por litro, con un margen de cuatro pesos con ochos centavos, mientras que Petro Laguna, en Gómez Palacio, Durango, tuvo un precio al público de 16 pesos con 61 centavos por litro, un margen de 15 centavos.

“Para la gasolina Premium, Shell tiene el precio más alto aquí en la Ciudad de México, en Naucalpan, de 21.69 por litro, cinco pesos con 29 centavos de margen; comparado con FGS Gasolineras, en Morelia, Michoacán, con un precio al público de 17 pesos por litro, un margen de 30 centavos”, dijo.

Sobre el diésel, el procurador del consumidor informó que Combustibles BP en Santa Catarina, Nuevo León, tuvo el precio más alto, a 20 pesos 19 centavos por litro, con un margen de tres pesos con 70 centavos; Eagle Gas, en Mazatlán, Sinaloa, tuvo un precio de 17 pesos con 57 centavos por litro, un margen de 18 centavos, siendo la opción más económica.

Respecto a las marcas, el funcionario señaló que Chevron, Redco y Arco son las más caras. Total, G500 y Orsan en promedio las más económicas.

Con información de Presidencia de la República

AAE