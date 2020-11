‘Quién es quién en los precios de los combustibles’ del 3 de noviembre

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer, como todos los lunes, el “Quién es quién en los precios de los combustibles” e indicó que durante la semana pasada se atendieron 161 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro y se realizaron 149 visitas o verificaciones.

El procurador del consumidor agregó que hubo tres gasolineras que no se dejaron verificar: Gasoleos, San Juan de los Llanos, en Perote, Veracruz, en la carretera Puebla-Perote; Servicio 3L, en Puebla, Puebla, en avenida Juárez, y Juan Antonio Castro Romero, en Kanasín, Yucatán, en la carretera Valladolid.

Dijo, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hubo varias gasolineras que no tenían calibradas las bombas.

“… inmediatamente se inmovilizaron seis bombas en Atzitzintla Puebla, también en Cholula, Puebla, por no estar calibradas 16 bombas fueron inmovilizadas, 14 bombas fueron inmovilizadas en Tepanco de López, Puebla, también porque no estaban calibradas y también ocho bombas más en Mérida, Yucatán, por el mismo motivo de no estar calibradas”, dijo.