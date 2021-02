‘Quién es quién en los precios de los combustibles’ del 22 de febrero de 2021

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer, como todos los lunes, el “Quién es quién en los precios de los combustibles” e indicó que durante la semana pasada se atendieron 323 quejas o denuncias a través de la aplicación Litro por litro y se realizaron 159 verificaciones.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheffield Padilla anunció que durante la semana anterior tres gasolineras no se dejaron verificar y dos no se dejaron colocar los sellos.

“Servicios Paraíso en Xalapa, Veracruz, en avenida Manuel Ávila Camacho, sin número, fue de los que no permitieron poner los sellos; igual que una gasolinera en San Luis Potosí, San Luis Potosí, Súper Servicio Abastos, precisamente en la Central de Abastos Abarrotes 210, es el domicilio de gasolinera, estas no están dando litros completos y no permitieron terminar el procedimiento y colocar los ellos de inmovilización, pero ya los estaremos visitando junto con la Asea, la CRE y la Guardia Nacional”, explicó.