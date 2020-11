‘Quién es quién en los precios de los combustibles’ del 16 de noviembre

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer, como todos los lunes, el “Quién es quién en los precios de los combustibles”.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador del Consumidor dijo que en los precio de los combustibles, de la gasolina regular, la más cara, con el margen más alto fue Mobil, en San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 pesos 75 por litro, con un margen de cuatro pesos 37 centavos; en comparación con Rendichicas en Culiacán, Sinaloa, a 16 pesos 15 centavos por litro con un margen de 26 centavos.

Destacó que para la gasolina premium el más alto fue Shell, en Aguascalientes, con 21 pesos 99 por litro con un margen de cinco pesos 42 centavos, comparado con 20 centavos de margen en Morelia, Michoacán, de Combullantas, 16 pesos 62 centavos por litro, lo pueden ustedes en el precio al público donde baja el margen, automáticamente baja el precio al público.

Para el diésel se ubicó en 21 pesos 30 por litro en La Paz, Baja California, Franquicia Pemex, el precio más alto, con un margen de tres pesos 42 centavos; y Franquicia Pemex, en Mazatlán, Sinaloa, también en el diésel 17.68 por litro, con un margen de 29 centavos.

En los promedios de esta semana, Ricardo Sheffield dijo que las tres más marcas más caras fueron RedCo, Chevron y Arco; Chevron bajó a segundo lugar del primero, ojalá bajara a la mitad, y Orsan, Total y G500 son los más económicos, G500 bajó a ser el más económico en el promedio de esta semana. Muy bien por ellos.

En actividades de verificación, el titular de la Profeco comentó que se atendieron 220 quejas y denuncias en la app de Litro por Litro a través de 157 verificaciones.

“Una gasolinera no se dejó colocar los ellos para que lo tomen en cuenta los consumidores de Culiacán, Sinaloa, a todos los culichis, tengan cuidado con Multiservicios Fernández, en Álvaro Obregón 3579 Norte, que no se dejó colocar los sellos, no está dando litros completos”.

Comentó que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Petromax; María Graciela Tizoc Rodriguez, en Culiacán, Sinaloa; también Servicios Ecológicos Mar del Caribe, en Benito Juárez, Quintana Roo; Servicio Santa Rosa de Lima, en Villa de Tutepec, Oaxaca; y Servicios Ecológicos Chichén Itzá, en Isla Mujeres, Quintana Roo, son las cinco gasolineras que no se dejaron verificar y que las tenemos en lista para hacerlo con la CRE, la ASEA y en compañía de la Guardia Nacional.

En Culiacán, Sinaloa, se cerraron 12 bombas de una gasolinera por no tener calibradas sus bombas; 12 bombas más fueron cerradas en Acapulco, Guerrero, también por no tener calibradas sus bombas; en Altar, Sonora, inmovilizamos 10 bombas por no tener calibración; en Villa de Tututepec, Oaxaca, inmovilizamos seis bombas por no tener calibración y 10 bombas más en otra estación de Tututepec, Oaxaca, también por no estar calibradas; finalmente, ocho bombas fueron inmovilizadas en Santa Catarina de Juquila, en Oaxaca, también por no tener la calibración. Todas ellas estaban dando de menos, no de más.

“Ahora, si lo ven a través de la app de Litro por Litro, que ahora se vuelve muy importante esta app, porque van a ver la diferencia, la más barata para la regular, 15 pesos con 47 centavos de Mobil en San Mateo Atenco, y 15 pesos 49 centavos, Franquicia Pemex, en Medellín de Bravo”.

El titular de la Profeco destacó que lo mismo pasó en la premium, las más barata, 15.55 Franquicia Pemex, en Medellín de Bravo, Veracruz; 16.35, Franquicia Pemex, en Puente Nacional, Veracruz; contra las más caras, comparadas con ellas, que es Shell, en Guanajuato, Guanajuato -qué pasó, paisanos- 22 pesos con siete centavos, ahí están, casi seis pesos de diferencia; 21.99, Franquicia Pemex, en Guasave, Sinaloa.

La más económica del diésel, 16.39, Diésel Max, en Culiacán, Sinaloa; 16.51, Franquicia Mobil, en Tepatlaxco de Hidalgo, Sinaloa, la más cara, 21.68, Franquicia Pemex, también esta gasolinera, pasada de rosca de Talpa de Allende, Jalisco; y 20.89, en Repsol, en Tonalá, Chiapas.

Seguimos también verificando los servicios sanitarios que estén limpios y que no cobren.

En el gas LP, para tanques estacionarios, Gas Providencia, en doctor Mora, fue el más económico, ocho pesos 35 centavos por litro, un margen de 1.64, comparado con el más caro de tanques estacionarios, que es Gas Flama Azul, en Cuauhtémoc, Ciudad de México, 12 pesos 50 centavos por litro, cinco pesos 35 centavos de margen.

Gas Exprés Nieto, en Azcapotzalco, Ciudad de México, tiene el precio más alto para los cilindros de gas, 22 pesos 69 centavos por kilo, 11 pesos 60 centavos de margen, seguro no le pierden.

Y en Gas Providencia, en comparación, dos pesos 56 centavos de margen para los cilindros de gas, es en Doctor Mora, Guanajuato, 15 pesos con 60 centavos precio al público.

Estabilidad en general en los precios del gas LP, por debajo de la inflación, como lo ha comprometido el señor presidente.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), destacó que el Buen Fin va 20 por ciento por arriba del año pasado en esta décima edición.

Destacó que cinco mil 906 asesorías han otorgado en Profeco, 59 mil 920 consultas al micrositio de Quién es Quién en los Precios para que salgan empoderados con la información y puedan saber si realmente la oferta es una oferta, porque lo van a comparar los precios a lo largo del año de esos artículos.

Destacó que lo que más se ha estado vendiendo en este Buen Fin son ropa, zapatos y pantallas.

Dijo que los productos que han presentado más quejas son de ropas y zapatos, sobre todo por ofertas muy confusas, porque muchas cadenas de venta de ropa y calzado han puesto ofertas que son un poco complicadas de entender, ojalá las simplificarán en estos días que faltan.

Y también quejas por pantallas, quien más quejas ha recibido, sobre todo por el tema de pantallas, es 43 por ciento el grupo Walmart; siete por ciento, Elektra; Chedraui un tres por ciento; Home Depot otro tres por ciento.

Las ofertas más grandes o más interesantes las hemos encontrado en Sears y en Liverpool a lo largo de este Buen Fin.

Y bueno, aparte de la venta de pantallas, ropa y calzado, también ha subido mucha la venta de alcohol, ojalá no se vendiera tanto, mejor cómprense un libro, dura más que una botella.

