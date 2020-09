¿Quién es el primer mexicano en recibir la vacuna contra la COVID-19?

Ernesto Herrera es el primer mexicano en el mundo que participa en los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 en fase experimental, la cual se realiza en España.

“Estoy muy bien no he tenido ningún síntoma adverso a la vacuna me la pusieron hace dos días. Es verdad que tengo que llevar una especie de diario de cada cosa que me vaya sucediendo pero no he tenido fiebre, he tenido un poco el dolor en el brazo, pero eso es normal en cualquier vacuna”, dijo Ernesto Herrera en entrevista para el noticiero Despierta.