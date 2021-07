¿Quién es ‘El Kiro’?, autodefensa de Tepalcatepec, Michoacán, desaparecido por grupo armado

En Michoacán se registraron bloqueos y enfrentamientos armados, pero esta vez no en Aguililla, esta vez fue en el municipio Buenavista Tomatlán, entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y los autodefensas de Tepalcatepec.

“Está la cosa peor. Un miembro fundador de las autodefensas, esas antiguas, que iba con su familia. Como no ha aparecido, El Abuelo ya invadió Buenavista. Hubo mucha violencia”, dijo José Luis Segura, sacerdote de la Diócesis Apatzingán, Michoacán.

Este domingo, un grupo armado desapareció a Miguel Ángel Gutiérrez, “El Kiro”, uno de los fundadores de las llamadas autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, quien en mayo de 2014 fue nombrado guardia rural por el Gobierno federal.

“Ahora como va ser una etapa especial como rurales, autodefensas, no se cómo pero vamos a seguir adelante”, dijo Miguel Ángel Gutiérrez “El Kiro”, consejo Ciudadano de Tepalcatepec

En 2014, “El Kiro” narró a En Punto que él fue enlace entre Hipolito Mora, entonces líder de los comunitarios de La Ruana, y Juan José Farías “El Abuelo”, líder de los de Tepalcatepec.

Un año después, “El Kiro” renunció a la Guardia rural y este domingo desapareció cuando circulaba en el municipio de Buenavista Tomatlán, municipio aledaño a Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán, presuntamente integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación lo privó de su libertad lo que provocó enfrentamientos en Buenavista.

“Esto no se va a quedar así, por su puesto, de una parte y de otra, van a estar luchando esta noche. En los linderos de los dos grupos va haber mucha violencia”, destacó José Luis Segura, sacerdote de la Diócesis Apatzingán, Michoacán.

Los grupos armados hicieron zanjas en la carretera Apatzingán-Tepalcatepec donde también bloquearon el camino con vehículos que calcinaron para impedirle el paso a la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército.

“La problemática que inició el día de ayer, se presume obedece a la privación de la libertad de un habitante de Tepalcatepec. Tengo entendido que aún no hay denuncia al respecto, sin embargo, en los hechos que conocemos a través de redes sociales, obedece a esta problemática, esto originó que civiles de Tepalcatepec iniciarán diversas búsquedas, entiendo de esta persona y generó conflictos con civiles armados en esa región”, enfatizó Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

Los enfrentamientos se prolongaron hasta el mediodía de este lunes cientos de personas quedaron incomunicadas, otras varadas en el camino sin poder transitar y Miguel Ángel Gutiérrez, ‘El Kiro’, fundador de las autodefensas, continúa desaparecido.

“La Guardia Nacional no hace nada, no es nada, es una presencia inútil y así justifica el gobierno que está la Guardia Nacional pero son inútiles, no hacen nada”, concluyó José Luis Segura, sacerdote de la Diócesis Apatzingán, Michoacán.