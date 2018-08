Querétaro, primera ciudad en prohibir bolsas de plástico en negocios

A partir de este 1 de agosto, la ciudad de Querétaro se convirtió en el primer sitio en prohibir la distribución y uso de bolsas de plástico en tiendas de auto servicio, conveniencia y otros giros comerciales.

Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, dijo: “Colocaremos a Querétaro como una ciudad que está realizando una acción inédita para evitar que se generen dos millones de bolsas plásticas diariamente”.

El programa ‘No a las bolsas de plástico’, aprobado el 13 de diciembre del 2017, por la Asamblea Municipal es una medida ecológica que busca reducir el uso de bolsas que tardan hasta 150 años en degradarse.

Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, señaló: “Nos estamos refiriendo a las bolsas que son de asa, asa de bolsas de plástico, las que se utilizan generalmente para colocar a otras bolsitas”.

Eduardo Arias, quien es comerciante, destacó: “Lo que están tratando de quitar es la exageración que tenemos nosotros, una como comerciantes y la clientela en pedir bolsas”.

A unas horas de haber arrancado con el programa del Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático, algunos comerciantes desconocen las sanciones que podrían recibir en caso de continuar con el uso de este empaque.

Luis Hernández, comerciante, agregó: “No nos han explicado nada me imagino que mucha gente no está de acuerdo, de mi parte yo no estoy de acuerdo en que ya no van a dar bolsas”.

Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, destacó: “La aplicación de sanciones son inmediatas pero previo a llegar a una sanción administrativa pecuaria primero se tiene que realizar la amonestación, después la plática con el centro comercial, después el decomiso y al final el retiro de la licencia con la sanción administrativa”.

Con esta norma se logrará eliminar la entrega de dos millones de bolsas de plástico, lo que significa dejar de emitir ocho mil 500 kilogramos de bióxido de carbono.

Según las autoridades municipales, en la capital queretana, diariamente se desechan 10 toneladas de bolsas de plástico.

Con información de Bertha Alfaro

LSH