Querétaro iniciará retorno de actividades de manera gradual y ordenada

En Querétaro hay coordinación para lograr un retorno de actividades gradual, cauto y ordenado, ante la emergencia sanitaria por COVID-19, coincidieron funcionarios de gobierno del estado durante una rueda de prensa virtual, en la que se dieron a conocer los pasos establecidos para la reactivación de las actividades económicas esenciales.

Te recomendamos: Anuncian medidas extraordinarias contra coronavirus en Querétaro

Ante representantes de los medios, la titular de Comunicación Social, Mariela Morán, reiteró que, como lo ha dicho el gobernador, Francisco Domínguez Servién, la entidad no ingresa a lo que se ha denominado como “nueva normalidad”, por lo que en el estado no se levantan este 1 de junio las medidas de prevención sanitaria, ni de distanciamiento social vigentes.

La funcionaria puntualizó que en Querétaro el regreso no se trata de fechas, sino de que se cumplan las condiciones sanitarias que permitan un regreso seguro y sin rebrotes de la enfermedad.

Expuso que para ello se ingresó a la etapa de “entrenamiento social”, previa al regreso en más actividades económicas y sociales.

Con tal fin el gobernador dispuso poner al servicio de la ciudadanía la Vocería Organizacional COVID-19, como un modelo único en su tipo en el país, la cual estará a cargo de Rafael López González, quien se ha especializado en el desarrollo de mensajes y lenguaje con el que el gobierno se comunica hacia las y los ciudadanos.

QUERÉTARO REPORTA HASTA EL MOMENTO 973 CASOS DE COVID-19

En la videoconferencia que se transmitió desde Palacio de Gobierno, el secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, reportó que en el estado de Querétaro se tiene un registro acumulado de 973 casos de enfermedad COVID-19, y los municipios que por el momento presentan sólo casos sospechosos son: Arroyo Seco y Landa de Matamoros.

Precisó que desde el inicio de la contingencia la Secretaría de Salud dispone de los insumos de protección personal necesarios para la atención de calidad y bioseguridad de pacientes y personal que atiende a pacientes con infecciones respiratorias agudas, incluyendo COVID-19.

PRESENTAN MIL 229 EMPRESAS SOLICITUD PARA REANUDAR ACTIVIDADES

A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, explicó que las actividades consideradas esenciales son: la prestación de los servicios de salud; abasto de alimentos y medicinas; servicios financieros, legislativos, de seguridad y comercio electrónico; a los cuales se le agregaron el acero, cemento y vidrio, y finalmente se unieron los sectores de la construcción, minería y automotriz y aeroespacial.

Indicó, mil 229 empresas queretanas presentaron su solicitud para poder reanudar sus actividades este lunes, de las cuales fueron aprobadas el 98.3 por ciento, una vez que aprobaron los protocolos correspondientes.

Marco Del Prete puntualizó que estas industrias no inician labores al 100% de su capacidad, sino que la apertura será paulatina para evitar rebrotes, además de que no se cuenta con las condiciones de mercado ni proveeduría.

Las actividades que se vayan recuperando en el estado dependerán del semáforo publicado por la federación, mismo que actualmente posiciona a la entidad en color rojo, lo que indica que sólo reanudarán actividades los sectores considerados como esenciales.

El semáforo contempla cuatro etapas:

– En rojo, únicamente se podrán realizar las actividades esenciales.

– Para el color anaranjado, se permitirán las actividades esenciales, así como las no esenciales y la interacción en espacios abiertos con restricciones.

– Amarillo se permitirán todas las actividades laborales y la interacción social en espacios abiertos y cerrados sin restricciones.

– Finalmente el color verde implica la actividad plena.

Del Prete Tercero informó que el pasado 29 de mayo se publicó un acuerdo en el que se establecen los lineamientos técnicos para la reactivación de las actividades económicas, mismos que establecen: 1) el ámbito de aplicación y objetivo; 2) la estrategia de retorno a una nueva normalidad; 3) los principios rectores; 4) las características para la categorización de los centros de trabajo de acuerdo a su tamaño y actividad; 5) estrategias de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral; 6) actividades de vigilancia y supervisión; 7) medidas de protección a la población vulnerable; y 8) medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

Desde la SEDESU, en colaboración con todas las dependencias de gobierno, dijo, se capacitará a diferentes organizaciones para ayudarlas a cumplir las obligaciones de los lineamientos técnicos específicos publicados por la federación.

BRINDAN ATENCIÓN A TRABAJADORES EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL

En su intervención, el secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, informó sobre las acciones que se realizan desde la dependencia a su cargo para seguir con la atención a trabajadoras y trabajadores de la entidad en materia de justicia laboral.

Dio a conocer que, a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se han otorgado cuatro mil 601 asesorías, de las cuales mil 536 corresponden a despidos; 567 a bajas de salario; dos mil 498 a modificación de las condiciones laborales; 329 demandas laborales elaboradas y 56 asuntos conciliados.

Por parte de la Unidad de Inspección y Asesoría del Trabajo, se han otorgado 992 asesorías, de las que 128 son por despido, 186 por baja de salario, 561 por modificación a las condiciones laborales y 117 respectivas a seguridad e higiene.

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se han alcanzado 206 acuerdos colectivos y mil 238 individuales.

En el caso de las inspecciones, la Unidad de Inspección de la Secretaría del Trabajo Estatal, ha realizado 120, en lo que va de 2020. Son 71 inspecciones a partir del 23 de marzo en que comenzó en Querétaro la emergencia por COVID-19; 59 inspecciones respecto a seguridad e higiene; 12 por condiciones generales de trabajo; 18 empresas con actividades no esenciales suspendieron sus actividades en el momento de la inspección y 13 empresas con actividades no esenciales decidieron no suspender actividades, por lo que fueron reportadas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar vista a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), instancia competente para imponer las sanciones correspondientes.

REFORZARÁN MEDIDAS SANITARIAS EN OFICINAS DEL GOBIERNO

En la conferencia de prensa que se convocó para dar a conocer las acciones que realiza el gobierno del estado en torno al tema del COVID-19, el Oficial Mayor, José de la Garza Pedraza, informó que se realizó un protocolo que deben de seguir los trabajadores del sector central; se hará una secuencia de acciones que se deberán llevar a cabo en 63 edificios públicos, que estarán de regreso de manera paulatina a partir del 1 de junio, en el cual solo estarán operando los trabajadores, sin atención física a la ciudadanía.

El sector central cuenta con cuatro mil 836 trabajadores, de los cuales 50% estuvo laborando durante la contingencia, bajo los protocolos de cada secretaría y de cada área; este 1 de junio se sumará otro 10% a laborar, por lo que a partir del lunes el 60% de los trabajadores del sector central, estarán regresando a labores de manera paulatina.

De la Garza Pedraza informó que se realizó una inversión de 30 mil pesos para la compra de tapetes sanitizantes; mientras que los guantes, los termómetros y las caretas fueron proporcionados por la Secretaría de Salud.

Desde que inició la contingencia se compraron aproximadamente 20 mil litros de gel antibacterial, y aún se tiene en existencia en bodega.

QUERÉTARO CANCELA LOS FESTEJOS PATRIOS POR COVID-19

El Oficial Mayor aclaró que todos los eventos públicos del Gobernador se han cancelado, eso incluye los festejos patrios.

En su momento, el titular de la Vocería Organizacional, Rafael López González, expuso que esta figura, instruida por el gobernador, parte de dos convicciones: la primera, es que los queretanos tienen una gran capacidad de organizarse, confiando así en la población; y la segunda, es que no hay mayor capacidad de respuesta que la fuerza de la propia población.

Todo ello con el objetivo de acompañar a la ciudadanía en medio de esta crisis y empezar a dar pasos de entrenamiento muy puntuales que les permitan prepararse para salir, puesto que esta es una Vocería Organizacional que va ir paso a paso moldeando las acciones para aprender a vivir con el virus sin contagiarse.

Con información del Gobierno de Querétaro