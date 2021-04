Queremos que haya democracia, acusa Sheinbaum tras resolución del TEPJF sobre Salgado Macedonio

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo estar de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en evaluar a las instituciones autónomas, como el INE.

Esto después de darse a conocer el posicionamiento de los gobernadores morenistas en la que califican de excesiva la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial respecto a las candidaturas retiradas de Félix Salgado y Raúl Morón.

“Lo que no estamos de acuerdo es con la resolución del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, no estamos respaldando candidatos, estamos diciendo que no nos parece la resolución del Tribunal y del Instituto / lo que queremos es que haya democracia en el país, siempre hemos luchado por ello y creemos que en este caso no se actuó para avanzar en la democracia del país”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.