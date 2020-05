Queen y Adam Lambert graban himno para los trabajadores de la salud

Queen y el cantante Adam Lambert graban himno con el que recaudarán dinero para los trabajadores de la salud que luchan contra el coronavirus COVID-19, con una versión actualizada del clásico “We Are The Champions”: el nuevo sencillo “You Are The Champions”, que grabaron en teléfonos móviles debido al confinamiento.

La canción es para “todos los que están en primera línea, en todo el mundo (…), las personas que arriesgan sus vidas para salvarnos y salvar a nuestras familias”, declaró el guitarrista Brian May a Reuters en una entrevista por video conferencia desde su casa en Londres.

El sencillo se forjó luego de que May publicó un video en línea de sí mismo interpretando su parte e invitando al público a tocar. Luego llamó al baterista Roger Taylor y a Lambert, que realiza una gira con la banda en lugar del fallecido cantante Freddie Mercury.

La banda discutió si actualizar las letras. Al final, Lambert puso “ustedes” en vez de “nosotros” en el verso final, y dejó el resto de las palabras sin cambios. Fue inusual que Queen alterara incluso una palabra de la canción clásica, escrita por Mercury hace más de 40 años.

Pero creo que este es el tipo de evento que justificaba tal cambio. Y como es un título tan conocido, cambiar esa palabra verdaderamente tiene un gran impacto”, dijo Lambert a Reuters desde su casa en Los Ángeles.

La letra sigue siendo el himno ideal para la lucha contra el COVID-19, agregó:

Es una canción sobre la superación de obstáculos. Es una canción sobre desafiar las probabilidades (…), creo que eso es lo que se está haciendo en este momento”.

La esposa de Taylor lo filmó agregando tambores desde su casa en el condado inglés de Cornwall. Escuchó la pista de May en los auriculares y siguió escuchando mientras miraba en una computadora.

Fue bastante complicado porque Brian estaba tocando, sin metrónomo ni nada”, reveló Taylor.

Los músicos y el patrimonio de Mercury van a donar las ganancias a un fondo de la Organización Mundial de la Salud para trabajadores sanitarios. El video muestra imágenes de trabajadores de primera línea en todo el mundo, incluida la hija de Taylor, Rory Taylor, quién trabaja como médico en Londres.

“La gente lo siente dentro de sí”, afirmó May sobre la canción. “Sienten el desafío. Quieren ser los mejores. Quieren ganar. Y la canción lo tiene. Así que se ha convertido en una forma maravillosa de expresar triunfo y determinación frente a algo muy difícil”.

La banda tenía previsto estar de gira por estos días, pero tuvo que posponer 27 fechas por Reino Unido y Europa. May confesó que fue “desgarrador” cancelar los shows después de que los fanáticos compraron 400,000 entradas y dijo la banda espera reprogramar el próximo año.

Con información de Reuters.

RAMG