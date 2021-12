¿Qué sigue para el INE ante la revocación de mandato?

Tras el fallo que emitió el viernes, por el que determinó posponer de forma temporal todas las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato, lo que sigue para el Instituto Nacional Electoral (INE) es esperar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelvan si habrá financiamiento para realizar esa consulta con la instalación de más de 160 mil casillas, como exige la ley, o si se hará con menos casillas y menos recursos.

Así lo explicó el consejero electoral Ciro Murayama:

“Nosotros tenemos previsto que la convocatoria se emita el 4 de febrero y que la votación sea el 10 de abril, de tener los recursos, que esa es la otra parte que está incierta al día de hoy, nosotros esperamos que, de juntarse las firmas, la Corte pueda pronunciarse y decir con qué recursos vamos a ir a hacer la revocación, porque hoy materialmente es imposible, simplemente salir a visitar a 12 millones de ciudadanos que son los que por ley tenemos que sortear para invitarlos a ser los funcionarios de casilla, capacitarlos en dos etapas, toda esa tarea cuesta 1800 millones de pesos y tenemos 1500, es decir no tenemos ni para instalar las casillas. Ése es el problema real que estamos enfrentando en este momento”, indicó Ciro Murayama, consejero electoral del INE.

Dejó claro que el INE tiene toda la disposición de realizar la primera consulta de revocación de mandato para la Presidencia de la República.

“Nosotros tenemos la mayor disposición para volver a salir al campo para volver s acercarnos a la ciudadanía, el problema es que una decisión política de reducir drásticamente el financiamiento del INE, nos quitaron el 26% de los recursos que necesitamos para la operación del 2022, pues es lo que nos tiene en esta situación que nunca antes habíamos vivido; es decir, es la primera vez que la Cámara de Diputados dice va a haber una posible elección nacional y no hay un céntimo para organizarla. Sería un muy mal precedente que, por ejemplo, eso ocurra ahora y luego, hacia 2024, cuando se renueva la Presidencia, es decir, el ejercicio de votación, que es en el que se exprese la ciudadanía no puede estar condicionado, no puede verse afectado por decisiones financieras irresponsables como la que recientemente se tomó en la Cámara de Diputados”, refirió Ciro Murayama, consejero electoral del INE.