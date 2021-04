¿Qué significa el porcentaje de efectividad en las vacunas contra COVID?

Para conocer la eficacia de las vacunas que se están aplicando en el mundo, vox, un medio estadounidense especializado en explicaciones periodísticas, lanzó un video hace unos días sobre qué significa y de dónde proviene el porcentaje de efectividad que tienen las distintas vacunas de laboratorio contra el COVID.

La tasa de eficacia de todas las vacunas se calcula de la misma manera. Pero las pruebas clínicas de las vacunas se pueden hacer en circunstancias muy distintas.

Lo que en realidad nos dicen esos números de eficacia fue lo que pasó en cada una de las pruebas de las vacunas y no lo que pasaría, exactamente, en el mundo real. Pero muchos expertos afirman que este ni siquiera es el mejor número para juzgar a una vacuna. Porque impedir que no haya ni un solo contagio no es el objetivo de una vacuna.

El mejor escenario posible es que ni siquiera te enfermes. El peor escenario es la muerte.

Y, en medio están la hospitalización, síntomas que van de moderados a graves o no tener ningún síntoma.

En el mejor de los casos, la vacuna te da una protección que llega hasta aquí. Pero en realidad, ese no es el objetivo principal de las vacunas contra el COVID-19. El propósito real es darle a tu cuerpo la suficiente protección para cubrir esas posibilidades, para que si te contagias, los síntomas sean como los de una gripa, en vez de algo por lo que te tengan que hospitalizar. Y eso es algo que todas estas vacunas contra el covid-19 hacen bien.

La eficacia importa, pero no es lo más importante. La pregunta no es cuál vacuna te protegerá de cualquier infección de covid, sino cuál te mantendrá vivo, o evitará que vayas al hospital. ¿Cuál ayudará a poner fin a la pandemia?

Y la respuesta es, cualquiera de ellas.

Con información de En Punto

KAH