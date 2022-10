¿Qué provocó la intoxicación masiva de 400 internas en el Cefereso femenil 16 en Coatlán del Río, Morelos?

Han transcurrido 15 días de la intoxicación masiva en el Centro Federal de Readaptación Social femenil número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

Hasta hoy, los familiares de las mujeres privadas de su libertad desconocen qué fue lo que originó la intoxicación.

La gran mayoría de las familias de las mujeres que se encuentran pagando una pena, son de otros estados de la República.

“Hasta apenas vengo a verla, por lo mismo, porque no tengo dinero para visitarla, ella es porque está por secuestro, secuestro agravado”, dijo la madre de una mujer privada de la libertad.

El pasado viernes 30 de septiembre, después de las 18:00 horas, las autoridades encargadas del penal solicitaron ambulancias, reportando que había una intoxicación masiva, tanto del personal como de las mujeres privadas de su libertad.

Sin embargo, cuando llegó el apoyo les dijeron que todo se había controlado y que ya habían recibido atención medica dentro del Cefereso, situación que denuncian debido a que los encargados del Centro no notificaron a ninguna autoridad estatal sobre lo ocurrido ni de la cifra total de personas intoxicadas.

“Pasó eso, la intoxicación, yo no sé qué pasó” ¿Hasta apenas 15 días después? Apenas 15 días después y nosotros no sabemos nada de eso, no supimos nada ni nos hablaron por teléfono”, comentó la madre de una mujer privada de la libertad.