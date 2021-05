¿Qué problemas podrían presentar los niños ante el próximo regreso a clases?

Temor y problemas psicológicos aquejan a los menores ante el inminente regreso a clases presenciales en prácticamente todo el país, está haciendo que los padres de familia estén atentos a varios problemas que sus hijos podrían enfrentar para volver a adaptarse a su vida escolar.

“A mí me da miedo ya hasta salir porque, antes era muy feliz y pues ahora ya no, encerrada en mi casa, sin ver a mis amigos, sólo los veo en línea, porque pues sí los veo en línea o también cuando juegos con ellos pero. Es mejor cuidar a mi familia que arriesgarnos a enfermar y pues que pasen cosas feas”, dijo Celeste de 9 años.

“Hay algunas personas que quieren seguir en línea, pero yo no soy de esas personas, para mí es muy aburrida las clases en línea y no me gustan”, afirmó Jannin, de 8 años.