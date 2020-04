¿Qué pasa con los indigentes durante pandemia de coronavirus en CDMX?

Las calles de la Ciudad de México lucen vacías durante la emergencia sanitaria por el coronavirus y la instrucción es quedarse en casa, aunque hay quienes no tienen a donde llegar .

Víctor es uno de ellos, uno de los más de cuatro mil indigentes que habitan en esta ciudad, a diferencia de otros, él no está solo, siempre va acompañado de su perro a quien le puso Criollo, lo adoptó hace algunos meses.

Víctor Manuel García, dijo: “Pues lo encontré en la colonia Roma con hambre frío y sed, y ya vi que no se quería ir estaba bien flaquito”.

Para Víctor la vida no ha sido fácil, hace un par de años fue deportado de los Estados Unidos, donde trabajaba como lava platos en un restaurante de Chicago Illinois, al regresar a México no tenía donde dormir ni que comer, y fue como empezó a vender dulces en la calles, ahí también encontró un lugar para dormir, sin embargo hace dos años le ocurrió un accidente y tuvo que dejar de trabajar.

Víctor Manuel García, señaló: “Tenía una cobija y la escondí entre las hievas y no la hallaba y me encajé una espina, y en la peor tontería lo que hice yo, es que la espina me la saqué con un cuter. Me dicen que no tengo infección que lo que tengo es que tengo un hueso pegado con otro y me dijeron que tenía que hacer una cirugía o sea abrir y despegar, y que podría durar algunos dos meses y medio o tres con muletas, pero ya dejando las muletas ya podría caminar normal”.

Del centro histórico donde dormía en las noches le robaron sus muletas, y decidió buscar otro refugio: las calles de Polanco, donde dice que siente más seguro.

Ana González, vecina Polanco, comentó: “El jamás ha pedido un peso tiene muy buena vibra, porque la gente que pasa le deja croquetas para el perro, la de la tortillería le regala tortillas, en el super le dejan ver la tele, la gente común que pasa y lo ve pues se ha acercado como intrigada porque estás con una maleta, porque estás con un perrito, les cuenta la historia y lo han ayudado, o dándole dinero o dándole croquetas para el perro o la ayuda que sea”.

El pide ayudar para localizar a su familia que viven en Tampico, Tamaulipas, de donde es originario.

Víctor Manuel García, dijo: “Maricela Garcia Zuñiga (hermana), Joaquina García Navarro (mamá), Rubén García Zúñiga (hermano) y Fabiola García Zúñiga (hermana) si me están viendo a mi hermana Marisela soy yo Víctor, estoy en México, estoy lastimado de un pie y espero que con todo esto que está pasando que todos estén bien, que yo hasta ahorita estoy bien, tengo una lesión en mi pie, pero vamos a sanar y poder regresar con ustedes, saludos a todos mis hermanos a mi madre y a mi padre”.

Fernanda es una de las vecinas de Polanco, por medio de redes sociales lanzó una convocatoria para apoyarlo, poco a poco y la respuesta ha sido buena.

Fernanda Rebolledo, vecina de Polanco, agregó: “Entonces lo empecé a ayudar, me pidió que le depositara 100 pesos en su tarjeta, me rompió el corazón, tenía ya la foto la subí a mis redes, mis amigos me empezaron a ayudar para transferir y la idea es que junte dinero y se regresé a Tampico con su familia porque si su mamá sigue vive no saben si el sigue vivo hay mucha gente que nos ha ayudado, la verdad estoy muy agradecida”.

Víctor espera pronto estar de regreso con su familia.

Con información de Said Ochoa

