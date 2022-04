¡Que no le den gato por liebre! Alertan por ofertas de pescado ‘falso’ en Cuaresma

¡Que no le den gato por liebre! o Tiburón por bacalao, en esta temporada de Cuaresma. La organización internacional Oceana realizó un estudio en el que detectó que casi la mitad de los pescados que se venden en mercados o restaurantes de las ciudades de México y Mérida, en Yucatán, no son legítimos.

“Nos están dando gato por liebre, tiburón en peligro de extinción por bacalao, nos están dando muchas, muchas, especies que no estamos pidiendo”, dijo Esteban García Peña, director de Campañas en Pesquerías de Oceana.

Por ejemplo: en lugar de huachinango, que cuesta 600 pesos el kilo, se le da al comprador bagre, que cuesta tan sólo 53 pesos.

El mero, con un costo de 750 pesos el kilo, se sustituye por basa, de 91 pesos.

Y el robalo, de 461 pesos el kilo, es sustituido por tilapia, de 103 pesos.

Para identificar las especies que se comercializan, se tomaron 200 muestras en restaurantes, supermercados y pescaderías, y se les realizaron pruebas de ADN.

“Ni el de los restaurantes. Aproximadamente el 38% de las muestras no eran lo que nos decían que nos ofrecían, pero donde sí fue dramático, fue en pescaderías. En pescaderías esta cifra te da casi al 50%, o sea, una de dos, no es lo que nos es lo que nos venden”, indicó Esteban García Peña, director de Campañas en Pesquerías de Oceana.

Acudimos a la central de pescados y mariscos de La Viga, y los vendedores afirman que no les dan a los clientes gato por liebre.

“Realmente nada más son habladas, porque prácticamente aquí a la gente se le da lo que es, realmente no podemos engañar a la gente, porque es gente que conoce”, dijo Ramón Razo, comerciante.

Reportero: ¿Usted no les da basa en lugar de huachinango?

“Ah, no, no. Claro que no, aquí les damos lo que es; siempre hemos sido así en este puestecillo”, respondió Apolonio Sánchez, comerciante.