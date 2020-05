‘Que la fuerza te acompañe’: Director de la OMS utiliza Star Wars para apoyar a trabajadores de la salud

Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), envió este lunes un mensaje de apoyo a los trabajadores de la salud utilizando el motivo “MayThe4th be with you”(Que la fuerza te acompañe), que referencia a los días 3 de mayo y a la saga de películas de Star Wars.

El 4 de mayo es utilizado por los seguidores del universo ficticio creado por George Lucas para emitirse mensajes de apoyo debido a que la pronunciación en ingles de esta fecha (May the 4th) tiene un sonido parecido al de la frase “May the force be with you”, utilizada por los héroes jedi de la saga y traducida usualmente al español como “Que la fuerza te acompañe”.

El titular de la OMS aprovechó esa circunstancia para expresar su respaldo a los trabajadores de la salud que en todo el mundo luchan para contener la propagación del COVID-19.

“MayThe4th esté con todos nuestros héroes de la salud, científicos y todos los demás profesionales alrededor del mundo luchando contra el COVID-19. Juntos”, expresó Adhanom en su cuenta de Twitter.

Junto a su mensaje, el director de la OMS compartió una caricatura donde se observa a científicos con bata de laboratorio combatiendo a un coronavirus con sables láser como los que utilizan los héroes de las cintas de Star Wars.

De acuerdo con las estimaciones que elabora la Universidad John Hopkins, en el mundo hay tres millones 508 mil 566 casos de personas contagiadas de coronavirus, además de que 247 mil 531 individuos han perdido la vida a causa de la enfermedad que produce el virus SARS-COV-2.

