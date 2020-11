¿Qué hacer y qué no para evitar contagios de coronavirus COVID-19?

Especialistas explican qué se debe hacer y qué no para evitar contagios de coronavirus e insistir en las medidas preventivas fundamentales. Nunca es mal momento para recordar las medidas preventivas fundamentales para evitar contagiarse de COVID-19.

En los cuidados personales se han detectado algunos errores frecuentes.

“Mucha gente cree que por usar careta es suficiente para que evite el contagio, el problema es que con la careta si alguien habla o tose, se genera un aerosol y sale por abajo usen cubre bocas. El hecho de utilizar guantes da la sensación de protección. El problema no es que nuestra piel toque o no toque un virus, el virus no entra a través de nuestra piel. El virus entra por las mucosas”, reiteró Rosa María Wong, jefa de Subdirección de Investigación Clínica Facultad Medicina, UNAM.