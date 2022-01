¿Qué es la inversión térmica y cómo afecta a la salud?

Pilar Morales padece alergia, y en la temporada de invierno por el clima seco y frío aunado a la contaminación que provoca la inversión térmica, se complica su estado de salud.

“Tengo una alergia, estoy estornudando constantemente, me tengo que estar sonando las narices constantemente, parece gripa, pero no es gripe, es alergia”, dijo Pilar Morales, habitante de la Ciudad de México.

Cuadros como el de Pilar son comunes en esta temporada invernal.

Por las temperaturas bajas y por la ausencia de viento y lluvia, hay acumulación de contaminantes en la atmósfera.

“Al presentarse esas temperaturas bajas, tenemos también muchos de los días una alta condición de estabilidad atmosférica, es decir, con ausencia de vientos y poca ventilación, principalmente durante las primeras horas de la mañana”, indicó Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAME.

Destacó que actividades como la quema de residuos agrícolas o pastizales, así como hacer fogatas con llantas y quemar fuegos pirotécnicos contribuyen a la emisión de partículas y residuos que se mezclan con las tolvaneras e incrementan tanto los niveles de contaminación, que se deben decretar contingencias atmosféricas en los primeros días del año.

Además, la contaminación diaria originada por los vehículos a diésel, actividades industriales, así como de demolición y construcción, incrementan las partículas en el aire atrapadas por las inversiones térmicas.

“La inversión térmica es un fenómeno natural, se da en la naturaleza, en las noches cuando el sol se oculta y ya no hay radiación solar la temperatura a nivel del suelo empieza a disminuir, empieza a hacer frío. Sin embargo, en capas más superiores se puede mantener capas de aire más caliente entonces la temperatura es superior a la temperatura de la superficie y tenemos la presencia de una inversión térmica. La inversión es eso, una especie de tapadera que se forma y esa tapadera ya no permite que los contaminantes se sigan dispersando y empiezan a acumular”, explicó Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAME.

Esta mezcla de factores provoca daños a la salud, especialmente en personas vulnerables de vías respiratorias y también con padecimientos del corazón o diabetes.

“Las partículas pequeñas, que son ese tizne que mancha hasta la ropa -si uno trae camisa blanca- que vienen del diesel, del transporte pesado, son también peligrosas para las personas que tiene problemas cardiovasculares, también gente muy susceptible son los diabéticos, porque estas partículas afectan los vasos y la diabetes es una enfermedad inflamatoria de los vasos del cuerpo, entre otras cosas que tiene”, mencionó José Horacio Tovalín, profesor de Salud Ocupacional y Ambiental de la UNAM.

Raúl es bolero desde hace 25 años… Trabaja todo el día en la calle, y en estas épocas también se cuida, pero para él, lo más importante es la actitud.

“¿Cómo se cuida?… Nada más me tapo, uso mi chamarrita. Sí, de repente consigo unas vitaminas para andar al tiro también… ¿Así trabajando se mantiene sano?… Sí, sí. Así ando feliz, hasta contento. No falta algún cliente que me cotorrea tantito. Siempre hay que andar con buenos ánimos y llegar con todo a trabajar”, dijo Raúl Carrera, bolero de la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, los especialistas recomiendan para la población en general y sobre todo a los más vulnerables, continuar con el lavado de manos, uso de cubrebocas con protección profesional, salir lo menos posible, hacer ejercicio al interior y usar purificadores de alta eficiencia.

También cuidar la alimentación y consumir antioxidantes, como vitamina C y frutas y verduras, así como mantenerse bien hidratado, como lo hace la familia de Edgar.

“Tratamos nosotros como familia de prevenirnos consumiendo algunos alimentos altos en vitamina C ¿Qué haces para que no te vayas a enfermar?… Pues me abrigo bien, tomo agua y jugos también… ¿De qué sabor?… Naranja y mango”, dijo Edgar, habitante de la Ciudad de México.

Con información de Adriana Valasis

JLR