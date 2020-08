¿Qué es el ‘homeschooling’?

Cada vez más padres de familia en México aplican el ‘homeschooling’, o escuela en casa, ya que prefieren encargarse de la educación de sus hijos y no inscribirlos al ciclo escolar.

Matías, Paula y Victoria no formarán parte del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ‘Aprende en casa dos’ para este ciclo escolar, debido a que su madre, Pamela, decidió, en acuerdo con el padre de los niños, no inscribirlos en el ciclo escolar en curso.

No cree en el método escolar a distancia impuesto por la SEP, a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Pamela Salinas Parra, consejera en Crianza Positiva, dijo: “Yo sí creo que en términos de aprendizaje va ser bien poquito, o sea, en términos de adquirir conocimientos nuevos y de integrarlos porque al final del día ese es el objetivo, que todo lo que aprendas en la escuela te sirva para la vida”.

Así que decidió tomar las riendas de la educación de sus hijos y hacer ‘homeschooling’, o escuela en casa, con horarios y planes establecidos.

Un método de enseñanza en el que adquieren conocimientos que aplican a su vida diaria.

Pamela Salinas Parra, consejera en Crianza Positiva, comentó: “Yo no me asumo como la maestra de mis hijos, yo no soy ni seré nunca la maestra de mis hijos, soy una facilitadora de herramientas, de materiales, y ellos son los que van aprender”.

Así, Matías cursará el segundo de secundaria, a partir del programa que lleva el INEA.

Y las dos niñas menores, serán guiadas por su mamá, apoyada en un programa que expertos en la materia han elaborado.

La pedagoga Paty Zorrilla aplaude los beneficios del ‘homeschooling’, sin embargo, en tiempos de pandemia, alerta sobre la posibilidad de que los padres opten por la educación en casa, sin haberse informado lo suficiente.

“Estos papás que están viendo ‘homeschooling’ como pues si hay un chorro que han hecho ‘homeschooling’ y les va rebien, porque yo no, pues porque esos que han hecho ‘homeschooling’ se vuelven guías y maestros, estudian y le dedican un montón de tiempo, compran libros, se meten a Google, planean las clases de sus hijos”, dijo la pedagoga Paty Zorrilla

Afortunadamente para Pamela, el ‘homeschooling’ es una forma de vida y está preparada para ello, no sólo en tiempos de pandemia.

