¿Qué culpa tiene Meade de los malos priístas?: René Juárez

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez, afirmó que José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos por México a la Presidencia, no tiene la culpa de los malos políticos que han militado en ese partido.

Hay indignación, sí. Hay molestia, sí. Hay hartazgo, sí. Estamos hartos, estamos hartos, pero de muchas cosas… Pero yo pregunto. El partido, el PRI, como institución política no es responsable. Quien falla son las personas y quien violente la ley. Quien defraude la confianza ciudadana, que enfrente a la ley y que se vaya a la cárcel, quien sea… Y yo pregunto: ¿Qué culpa tiene Meade?”, cuestionó el líder priísta.

En conferencia en prensa, en Durango, René Juárez aseguró que Meade es un hombre honorable y que su compromiso es atacar de fondo la corrupción.

¿Por qué Pepe Meade no lo traen en esos ruidos de que si un video, que si andaban arreglando cosas, que si cochupos? ¿Por qué? Porque él es honorable, nada más por eso. ¿Por qué no lo acusan de cosas sólidas? Porque no tienen nada con qué acusarlo, que se preocupen los otros”, afirmó.